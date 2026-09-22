Ekonomija

STANJE NA KRIPTO BERZI: Bitkoin porastao za jedan odsto na 75.000 evra, itirijum na više od 2.400 evra

V.N.

22. 09. 2026. u 15:51

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VREDNOST bitkoina (BTC) je danas u 15.30 časova na najvećoj svetskoj berzi kriptovaluta Bajnens porasla za 1,03 odsto na 75.003,42 evra.

СТАЊЕ НА КРИПТО БЕРЗИ: Биткоин порастао за један одсто на 75.000 евра, итиријум на више од 2.400 евра

FOTO: Depositphotos/Shy_Studio

Ukupan obim trgovine bitkoinima u poslednja 24 sata iznosi 40,35 milijardi evra. Indeks straha i pohlepe (Fear and Greed Index) za bitkoin se danas nalazi na nivou 78 u kategoriji "ekstremna pohlepa", što je više u odnosu na jučerašnjih 70 u kategoriji "pohlepa".

Investicioni direktor kompanije Bitvajz (Bitwise) Met Hugan ocenjuje da je period "kripto zime" završen i najavljuje najduži i najsnažniji period rasta u istoriji kriptovaluta, preneo je CNBC. Kao razlog navodi poboljšanje fundamentalnih pokazatelja tržišta kriptovaluta, uključujući veći broj transakcija preko blokčejna i veće učešće velikih finansijskih kompanija.

Vrednost itirijuma (ETH) porasla je danas za 1,04 odsto na 2.402,64 evra, a bajnens koina (BNB) za 0,16 odsto na 688,32 evra. Kriptovaluta solana (SOL) je pala za 0,17 odsto na 102,34 evra, a avalanš (AVAX) za 2,72 odsto na 9,56 evra. Telegramova kriptovaluta gram (GRAM), koja je nedavno zamenila tonkoin na berzi, porasla je 0,49 odsto na 1,25 evra. Danas se najviše trguje bitkoinom, itirijumom i riplom (XRP).

Najveći rast trenutno beleže kriptovalute MUBARAK, NIL i KERNEL.

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