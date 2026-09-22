"ISTORIJSKI PROCES": U naredna četiri dana oko 7 miliona građana dobija pomoć države

OKO 4,3 miliona građana koji su ostvarili pravo na isplatu državne pomoći iz akcionarskg fonda biće isplaćeno danas, kao i oko 575. 000 građana koji su pravo ostvarili u skladu sa Zakonom za isplatu jednokratne pomoći, a nisu imali obavezu da se prijavljuju preko portala, rekao je Aleksandar Čortan iz Banke Poštanska štedionica.

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Kako je kazao, sutra će biti isplaćeno blizu 1.000.000 klijenata, dok je za 24. septembar predviđena isplata 500.000 klijenata koji su se prijavili preko portala poslednjeg dana prijave.

Čortan je rekao za RTS da je ovo "istorijski proces", jer će u naredna četiri dana oko sedam miliona građana dobiti sredstva.

Isplata jednokratne novčane pomoći svim punoletnim građanima Srbije u iznosu od 6.000 dinara počinje danas i trajaće do 25. septembra.

Pravo na ovu pomoć imaju građani upisani u Akcionarski fond, kao i punoletni građani koji nisu nosioci prava u skladu sa Zakonom o pravu na besplatne akcije, a koji su se od 7. do 21. septembra u ponoć prijavili preko portala Uprave za trezor (idp.trezor.gov.rs).

Novac se danas prvo isplaćuje građanima koji ta sredstva dobijaju iz Akcionarskog fonda, kao i penzionerima i korisnicima novčane socijalne pomoći.

Za građane koji su se prijavljivali za 6.000 dinara isplata počinje od srede, 23. septembra.

Građanima koji nemaju račun u banci, za isplatu ove pomoći biće otvoreni namenski računi u banci Poštanska štedionica.

Ako se novac građanima isplaćuje iz Akcionarskog fonda nema roka za njegovo podizanje. Državljanima Srbije koji nemaju pravo na isplatu novca iz Akcionarskog fonda, po 6.000 dinara se isplaćuje iz budžeta i oni će taj novac moći da podignu u narednih godinu dana.

Za ovu jednokratnu novčanu pomoć penzioneri i primaoci novčane socijalne pomoći se nisu prijavljivali i njima će 6.000 dinara automatski biti isplaćeno već danas.

Službenim putem iz državnih evidencija novac se automatski uplaćuje i licima u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija.

Pravo na isplatu novčane pomoći od 6.000 dinara imaju i naslednici preminulih građana koji su imali besplatne akcije i njima će novac automatski biti isplaćen preko Poštanske štedionice uz pravosnažno ostavinsko rešenje da su naslednici i važeću ličnu kartu.

Prema podacima koje je juče pre podne izneo ministar finansija u tehničkom mandatu, Siniša Mali, za isplatu jednokratne novčane nadoknade od 6.000 dinara putem portala Uprave za trezor se bilo prijavilo 1.696.000 građana, a skoro tri miliona građana je proverilo svoj status u Akcionarskom fondu.

(Tanjug)

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