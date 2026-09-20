VUČIĆ O NIS-U: Mi smo svoj posao uradili - Ima tu kalkulacija sa različitih strana

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić, gostujući na Radio Beogradu, rekao je da je Srbija, po pitanju rešavanja situacije oko Naftne industrije Srbije, svoj posao uradila.

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Kad je reč o konačnom rešenju situacije s NIS-om, kaže:

- Nije do nas, to je sve što mogu da vam kažem. Mi smo spremni. Mi smo svoj posao uradili, sve što je trebalo da napravimo, napravili smo. Ja mislim da tu sad ima i kalkulacija sa različitih strana, i oko toga ko je na vlasti u Mađarskoj, ko nije, i tako dalje - kaže Vučić.

Kako kaže, situacija je neverovatno komplikovana.

- Ima tu kalkulacija sa različitih strana. Ima nedvosmislenih razgovora sa američke strane, ali je toliko komplikovano, ne biste verovali. Svako ima svoje geostrateške i geopolitičke interese. Rusi žele da sačuvaju to pod svojom kontrolom, Amerikanci bi da Rusi ne sačuvaju. Mađari imaju dobar posao, ali pitanje je da li da se suprotstavljaju Amerikancima... - otkrio je Vučić.