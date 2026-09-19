GEOPOLITIČKI POLOŽAJ SRBIJE U FOKUSU: Raguš o suverenoj politici Beograda i saradnji s velikim silama

POTPREDSEDNICA Narodne skupštine i predsednica Odbora za spoljne poslove, Marina Raguš, učestvovala je na konferenciji "Centralna Evropa, BRIKS i Globalni jug: Perspektive buduće saradnje" koja je održana danas u Pragu.

Foto: Narodna skupština Srbije

Konferencija je okupila veliki broj učesnika iz sveta politike, naučne zajednice, medija, nevladinog sektora i poslovne zajednice iz država Centralne Evrope i zemalja Globalnog juga.

Kako se navodi u saopštenju Skupštine Srbije, Raguš je učestvovala u konferenciji kao uvodničar u debati na temu "Političke perspektive i strateški izbori u Novoj globalnoj areni".

Dodaje se da su u debati kao uvodničari učestovali i nekadašnji predsednik i premijer Češke Republike, Miloš Zeman, nekadašnji premijer Slovačke, Jan Čarnogurski, poslanik Parlamenta Mađarske, Balaš Orban, potpredsednik nigerijske nacionalne agencije, Kalil Halilu, a video porukom se obratio i direktor Čongjang Instituta za finansijske studije, Vang Ven.

Raguš je u nastupu istakla značaj očuvanja suverene politike, poštovanja međunarodnog prava i Povelje Ujedinjenih nacija i na početku nastupa, zahvalila se principijelnim pozicijama i podršci u očuvanju našeg teritorijalnog integriteta Milošu Zemanu i Janu Čarnogurskom.

Foto: Narodna skupština Srbije

Ona je podsetila učesnike ove konferencije na nelegitimnu agresiju NATO na Srbiju 1999. godine i naglasila da se i danas borimo za očuvanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta, što definiše našu nezavisnu politiku.

U saopštenju se naglašava da je Raguš ukazala na suštinske promene u Srbiji od 2012. godine, posebno na stabilizaciji finansijske situacije zahvaljujući reforma i politici predsednika, Aleksandra Vučića.

Ukazala je i na ekonomske pokazatelje koji govore o privrednoj stabilnosti Srbije, a posebno se osvrnula na uspešnu privrednu saradnju sa Kinom i aktuelnim investicionim projektima i podsetila da je Srbija kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, uspostavila strateški dijalog sa SAD i da nije uvela sankcije Rusiji.

- Konačno, Srbija danas pod vođstvom predsednika Aleksandra Vučića nema problem ni sa jednom velikom silom i sve to je rezultat mudre i suverene politike Aleksandra Vučića, odgovorne samo svojim građanima - zaključila je Raguš.

(Tanjug)

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