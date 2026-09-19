Ekonomija

MALI PORUČUJE: Globalna kriza neće podići cene goriva u Srbiji, akcize ostaju umanjene

Танјуг

19. 09. 2026. u 14:04

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MINISTAR finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali rekao je danas da će umanjenje akciza na gorivo za 25 odsto trajati najmanje još sedam dana i da zbog toga u Srbiji neće biti velikog rasta cena koji se očekuje u celom svetu zbog situacije u Persijskom zalivu.

МАЛИ ПОРУЧУЈЕ: Глобална криза неће подићи цене горива у Србији, акцизе остају умањене

Foto: Printskrin/Tanjug

- Doneli smo odluku: i narednih sedam dana, najmanje, imaćemo umanjene akcize za 25 odsto. Velikog povećanja cena i benzina i dizela, koje se očekivalo, a koje se dešava zbog krize u Persijskom zalivu u celom svetu zbog toga u Srbiji neće biti - rekao je Mali za Tanjug.

On je istakao da je odluka Vlade da se smanjenje akciza na gorivo produži još jedna potvrda politike usmerene na očuvanje životnog standarda građana.

- I prošle godine, kada smo videli da je inflacija visoka, a pogotovo cene hrane, Vlada je reagovala i rekla: sad ćemo da ograničimo cene hrane kako bismo smanjili inflaciju, kako bismo sačuvali životni standard građana Srbije - i to smo i uradili - rekao je Mali.

Podsetio je takođe da je država reagovala na cene lekova preuzimajući deo troškova na sebe i naveo da je to takođe doprinelo očuvanju životnog standarda.

- Doneli smo odluku: i narednih sedam dana, najmanje, imaćemo umanjene akcize za 25 odsto, što znači da ovog velikog povećanja cena i benzina i dizela, koje se očekivalo, a koje se dešava zbog krize u Persijskom zalivu u celom svetu, zbog toga, u Srbiji neće biti - rekao je Mali.

On je podsetio i da je prošle nedelje isplaćena jednokratna pomoć penzionerima, korisnicima socijalne pomoći, dečjeg dodatka i borcima, a da će sledeće nedelje biti jednokratno isplaćeno 6.000 dinara svim punoletnim građanima, kao i da je za 1. decembra najavljeno povečanje plata u javnom sektoru i penzija.

Ranije danas, u Službenom glasniku je objavljeno da je Vlada Srbije produžila odluku o smanjenju akciza na derivate nafte do 27. septembra.

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