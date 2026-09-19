MALI PORUČUJE: Globalna kriza neće podići cene goriva u Srbiji, akcize ostaju umanjene
MINISTAR finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali rekao je danas da će umanjenje akciza na gorivo za 25 odsto trajati najmanje još sedam dana i da zbog toga u Srbiji neće biti velikog rasta cena koji se očekuje u celom svetu zbog situacije u Persijskom zalivu.
- Doneli smo odluku: i narednih sedam dana, najmanje, imaćemo umanjene akcize za 25 odsto. Velikog povećanja cena i benzina i dizela, koje se očekivalo, a koje se dešava zbog krize u Persijskom zalivu u celom svetu zbog toga u Srbiji neće biti - rekao je Mali za Tanjug.
On je istakao da je odluka Vlade da se smanjenje akciza na gorivo produži još jedna potvrda politike usmerene na očuvanje životnog standarda građana.
- I prošle godine, kada smo videli da je inflacija visoka, a pogotovo cene hrane, Vlada je reagovala i rekla: sad ćemo da ograničimo cene hrane kako bismo smanjili inflaciju, kako bismo sačuvali životni standard građana Srbije - i to smo i uradili - rekao je Mali.
Podsetio je takođe da je država reagovala na cene lekova preuzimajući deo troškova na sebe i naveo da je to takođe doprinelo očuvanju životnog standarda.
- Doneli smo odluku: i narednih sedam dana, najmanje, imaćemo umanjene akcize za 25 odsto, što znači da ovog velikog povećanja cena i benzina i dizela, koje se očekivalo, a koje se dešava zbog krize u Persijskom zalivu u celom svetu, zbog toga, u Srbiji neće biti - rekao je Mali.
On je podsetio i da je prošle nedelje isplaćena jednokratna pomoć penzionerima, korisnicima socijalne pomoći, dečjeg dodatka i borcima, a da će sledeće nedelje biti jednokratno isplaćeno 6.000 dinara svim punoletnim građanima, kao i da je za 1. decembra najavljeno povečanje plata u javnom sektoru i penzija.
Ranije danas, u Službenom glasniku je objavljeno da je Vlada Srbije produžila odluku o smanjenju akciza na derivate nafte do 27. septembra.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
PUTIN ZADOVOLjAN: Rusija ima najveće rezerve gasa na svetu
18. 09. 2026. u 18:25
PRIVREMENA SPREČENOST ZA RAD: Koliko dana unazad lekar može da otvori bolovanje?
18. 09. 2026. u 16:38
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
"ISPOD ČASTI MI JE...": Memedović surovo - nakon OTKAZA, uputio otvoreno pismo RTS-u "Mogao sam davno da odem za veće pare!"
JOVAN Memedović, voditelj kviza "Potera" i emisije "Sasvim prirodno", pre tri godine je dao otkaz na Javnom servisu.
18. 09. 2026. u 14:09 >> 19:32
Komentari (0)