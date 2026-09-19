PROSEČNA PLATA U SRBIJI OD 2016. DO 2026. GODINE: Pogledajte cifre, ogromno poboljšanje i boljitak za građane

U POSLEDNjIH deset godina, prosečna neto zarada u Srbiji je više nego udvostručena, a rast se nastavlja i u 2026. godini.

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Prosečna plata u Srbiji za devet godina je više nego udvostručnena, a rast plata nastavljen je i tokom 2026. godine, piše portal Kamatica.

Kada se govori o tome kako se promenio životni standard u Srbiji, jedna od najvažnijih stvari koju građani prvo gledaju jeste plata. Brojke Republičkog zavoda za statistiku pokazuju veliku promenu u prethodnoj deceniji.

Prosečna neto zarada u Srbiji tokom 2016. godine iznosila je 46.097 dinara, dok je prosečna neto zarada u 2025. godini dostigla 109.462 dinara.

Ako se uporede objavljeni godišnji proseci, prosečna neto zarada bila je 46.097 dinara u 2016. godini, a 109.462 dinara u 2025. godini.

To znači da je prosečna plata za devet godina nominalno porasla za oko 137 odsto. Drugim rečima, prosečna neto zarada je sa nešto više od 46.000 dinara porasla na gotovo 110.000 dinara.

Kako se plata menjala iz godine u godinu?

Kretanje prosečne neto zarade izgleda ovako:

2016. - 46.097 dinara

2020. - 60.073 dinara

2021. - 65.864 dinara

2022. - 74.933 dinara

2023. - 86.007 dinara

2024. - 98.143 dinara

2025. - 109.462 dinara

Rast se nastavlja i tokom 2026. godine

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, prosečna neto zarada u junu 2026. godine iznosila je 120.401 dinar. U periodu januar-jun 2026. godine prosečna neto zarada bila je 11,5 odsto veća nominalno, odnosno 8,4 odsto veća realno nego u istom periodu prethodne godine.

To je posebno važan podatak jer realni rast pokazuje da zarade nisu samo nominalno povećane, već su rasle i nakon što se uzme u obzir rast cena. Prema zvaničnim najavama, plate u javnom sektoru trebalo bi da budu povećane za 8 odsto od 1. decembra 2026. godine.

Za zaposlene u sistemu socijalne zaštite najavljeno je povećanje od 12 odsto. Istovremeno, prosečna neto zarada u decembru 2026. trebalo bi da dostigne oko 140.850 dinara, odnosno oko 1.200 evra.

Minimalna zarada prvi put na 600 evra

Još jedna najavljena promena odnosi se na minimalnu zaradu.

Minimalna neto zarada od 1. januara 2027. trebalo bi prvi put da dostigne 600 evra. To bi predstavljalo značajan pomak u odnosu na prethodne godine, piše Kamatica.

(Kamatica)