KUPCI ZA OVO PLAĆAJU PRAVO BOGATSTVO: Srbi imaju proizvod koji mnogo košta, nikada nećete pogoditi šta je!

KOJI su najskuplji i najcenjeniji začini iz Srbije? Od šafrana do kvalitetne začinske paprike, proverite šta određuje njihovu cenu i potražnju.

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Začin je često samo mali dodatak jelu, ali pojedine vrste mogu imati izuzetno visoku vrednost. Na njihovu cenu utiču način proizvodnje, količina potrebne sirovine, ručna berba, sušenje, kvalitet, poreklo i potražnja na tržištu.

Srbija ima dugu tradiciju proizvodnje začinske paprike, ali i različitog aromatičnog i lekovitog bilja koje se koristi u prehrambenoj industriji. Neki od tih proizvoda završavaju i na stranim tržištima.

Posebno je zanimljivo to što visoka cena ne mora uvek da znači da je proizvod redak. Nekada je za njegovu proizvodnju jednostavno potrebno mnogo rada i velike količine sirovine da bi se dobila mala količina kvalitetnog začina.

Šafran je među najskupljim začinima na svetu

Kada se govori o skupim začinima, šafran je gotovo nezaobilazan.

Njegova visoka cena prvenstveno je posledica načina proizvodnje. Začin se dobija od osušenih žigova cveta šafrana, koji se uglavnom beru ručno. Svaki cvet daje veoma malu količinu sirovine, pa je za proizvodnju većih količina potrebno mnogo biljaka i rada.

Upravo zbog toga šafran može dostići veoma visoku cenu po kilogramu.

Iako se šafran mnogo više povezuje sa tradicionalnim proizvođačima iz drugih delova sveta, interesovanje za uzgoj ove biljke postoji i kod proizvođača u Srbiji. Međutim, eventualnu cenu domaćeg proizvoda ne treba izjednačavati sa cenama najskupljih svetskih sorti, jer ona zavisi od kvaliteta, porekla i tržišta.

Domaća aleva paprika ima svoju vrednost

Za Srbiju je mnogo karakterističnija začinska, odnosno aleva paprika.

Posebno se proizvodi u Vojvodini, gde proizvođači koriste povoljne uslove za uzgoj paprike, a deo proizvodnje namenjen je i preradi i izvozu.

Cena kvalitetne aleve paprike zavisi od više faktora. Važni su sorta, boja, aroma, način sušenja, sadržaj semenki, način mlevenja i pakovanja, ali i potražnja kupaca.

Kod začinske paprike važan pokazatelj kvaliteta može biti i ASTA vrednost, koja se koristi za procenu intenziteta boje mlevene paprike.

Što je kvalitet sirovine bolji, proizvođač može da postigne veću vrednost proizvoda. Zato nije isto kada se govori o običnoj mlevenoj paprici i visokokvalitetnoj začinskoj paprici namenjenoj zahtevnijem tržištu.

Sušeno bilje takođe može imati visoku vrednost

Pored paprike, u Srbiji se proizvode i različite vrste aromatičnog i lekovitog bilja koje se koriste za pripremu začina, čajeva i drugih proizvoda.

Tu spadaju nana, majčina dušica, bosiljak, origano i druge biljke.

Njihova cena zavisi od toga da li se prodaju kao sirovina, sušeni list, seckani proizvod ili finalni proizvod upakovan za potrošače.

Veliku razliku može da napravi i način sušenja.

Ako se biljka osuši na odgovarajući način, može da zadrži karakterističnu aromu i boju. Kod nekih proizvoda upravo kvalitet nakon sušenja predstavlja jednu od najvažnijih stavki koja određuje tržišnu vrednost.

Zašto su neki začini toliko skupi?

Visoka cena začina najčešće je rezultat kombinacije više faktora.

Prvi je količina rada. Ako se biljka bere ručno i ako se koristi samo mali deo biljke, troškovi proizvodnje mogu biti visoki.

Drugi je prinos. Neke biljke daju veoma malu količinu začina u odnosu na površinu na kojoj se uzgajaju.

Treći je obrada. Berba je tek početak procesa. Sledi čišćenje, sušenje, selekcija, mlevenje i pakovanje.

Četvrti faktor je kvalitet. Intenzivna boja, jaka aroma, odgovarajuća vlažnost i odsustvo nepoželjnih primesa mogu značajno uticati na cenu.

Na kraju, tu je i tržište. Ako je određeni začin tražen u inostranstvu, kvalitetan domaći proizvod može postići veću cenu nego kada se prodaje samo na lokalnom tržištu.

Srbija ima potencijal za proizvodnju kvalitetnih začina

Domaći proizvođači imaju nekoliko prednosti – različite klimatske uslove, kvalitetno poljoprivredno zemljište i dugu tradiciju proizvodnje pojedinih kultura.

Začinska paprika je jedan od najboljih primera.

U pojedinim delovima Srbije proizvodi se paprika koja se prerađuje u mleveni začin, a deo proizvodnje završava i na stranim tržištima. Potražnja postoji naročito za proizvodima koji imaju izraženu boju, aromu i stabilan kvalitet.

Za proizvođača zato nije najvažnije samo da proizvede veliku količinu.

Mnogo je važnije da dobije proizvod koji ima jasne karakteristike, može da se standardizuje i koji kupac želi ponovo da naruči.

Od male količine do proizvoda visoke vrednosti

Kod skupih začina postoji jedno jednostavno pravilo: cena često nema mnogo veze sa količinom koju vidimo u pakovanju.

Mala kesica može sadržati proizvod čija je proizvodnja zahtevala mnogo više rada i sirovine nego što se na prvi pogled čini.

Zato su šafran, kvalitetna začinska paprika i pojedine vrste sušenog aromatičnog bilja zanimljivi ne samo kao dodaci jelima već i kao proizvodi sa potencijalom za veću tržišnu vrednost.

Za Srbiju je posebno važna mogućnost da se sirovina ne prodaje samo kao poljoprivredni proizvod, već da se dodatno obradi, osuši, samelje, upakuje i plasira kao gotov proizvod.

Upravo dodata vrednost može da napravi najveću razliku između obične sirovine i začina koji se prodaje na zahtevnijem domaćem ili stranom tržištu.

(BizPortal)