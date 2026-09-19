Ekonomija

PROMENA NAVIKA ČUVA NOVAC: Uradite ovih nekoliko stvari i novčanik će vam biti puniji

K. Despotović

19. 09. 2026. u 10:22

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

U VREMENU kada cene hrane, računa i svakodnevnih potrepština neprestano opterećuju kućni budžet, pitanje štednje postaje sve važnije. Iako mnogi smatraju da je za uštedu neophodna velika plata, finansijski stručnjaci često ističu da navike imaju jednako važnu ulogu. Čak i male promene u svakodnevnom trošenju mogu vremenom doneti značajnu razliku.

ПРОМЕНА НАВИКА ЧУВА НОВАЦ: Урадите ових неколико ствари и новчаник ће вам бити пунији

Foto: Wavebreak Media LTD / Wavebreak / Profimedia

Prvi korak je pregled troškova. Mnogi ljudi ne znaju tačno koliko novca mesečno potroše na sitnice poput kafe, dostave hrane, kupovine preko interneta ili nepotrebnih pretplata. Zapisivanje svih troškova tokom jednog meseca može pokazati gde novac najčešće odlazi.

Planiranje kupovine takođe može pomoći da se izbegnu nepotrebni izdaci. Pravljenje spiska pre odlaska u prodavnicu smanjuje mogućnost impulsivne kupovine, dok poređenje cena različitih proizvoda i prodavnica može dodatno rasteretiti kućni budžet.

Važno je obratiti pažnju i na takozvane male troškove. Jedna kafa ili grickalica možda ne deluju kao veliki izdatak, ali kada se saberu tokom meseca, mogu predstavljati ozbiljnu stavku u budžetu. To ne znači da treba odustati od svakog zadovoljstva, već da je korisno odrediti granicu potrošnje.

Automatsko odvajanje novca još je jedan jednostavan način štednje. Umesto da se na kraju meseca štedi ono što je preostalo, deo prihoda može se odmah odvojiti na posebni račun ili štednju. Na taj način štednja postaje redovna navika, a ne nešto što se radi samo kada ostane novca.

Posebnu pažnju treba posvetiti i većim izdacima. Kupovina uređaja, garderobe ili drugih skupljih stvari ne mora biti hitna. Čekanje nekoliko dana pre donošenja odluke često pomaže da se utvrdi da li je određena kupovina zaista potrebna.

Štednja, međutim, ne znači potpuno odricanje. Cilj je pronaći ravnotežu između svakodnevnih potreba, uživanja i finansijske sigurnosti. Čak i mala suma koja se redovno odvaja može vremenom postati značajna.

Na kraju, najvažnije je postaviti realan cilj. Bilo da je reč o stvaranju fonda za nepredviđene troškove, putovanju, većoj kupovini ili jednostavno većoj finansijskoj sigurnosti, jasan cilj može biti dodatna motivacija da se istraje u štednji.

Upravo zato, za uštedu nije presudno koliko novca zarađujemo, već koliko pažljivo njime upravljamo. Male promene u navikama danas mogu biti važan korak ka stabilnijoj finansijskoj budućnosti.

(24sedam)

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Tihi zaokret: Trampova ponuda Putinu za kraj rata u Ukrajini
Svet

0 0

Tihi zaokret: Trampova ponuda Putinu za kraj rata u Ukrajini

KADA su se izaslanici američkog predsednika Donalda Trampa - njegov dugogodišnji prijatelj i poslovni partner Stiv Vitkof i zet Džared Kušner - ranije ovog meseca sastali sa Vladimirom Putinom u Kremlju, ruski čelnik delovao je samouvereno. U roku od nekoliko meseci, rekao je, ruske će snage napokon zauzeti celu ukrajinski region Donbas. Rusija je, dodao je, spremna žestoko da udari na ukrajinsku elektroenergetsku mrežu, što bi značilo još jednu tešku zimu za Ukrajinu.

19. 09. 2026. u 08:50

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KROMPIRU ĆE SKOČITI CENA: Podbačaj prinosa širom Evrope i drastično smanjenje zasađenih površina u Srbiji ukazuju da će doći do poskupljenja

KROMPIRU ĆE SKOČITI CENA: Podbačaj prinosa širom Evrope i drastično smanjenje zasađenih površina u Srbiji ukazuju da će doći do poskupljenja