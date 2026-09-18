Ekonomija

PUTIN ZADOVOLJAN: Rusija ima najveće rezerve gasa na svetu

В.Н.

18. 09. 2026. u 18:25

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RUSIIJA ima najveće rezerve gasa na svetu, izjavio je ruski predsednik Vladimir Putin.

ПУТИН ЗАДОВОЉАН: Русија има највеће резерве гаса на свету

Foto: Tanjug/AP/Yury Kochetkov

"Rezerve gasa treba prvenstveno da služe Rusiji i njenom razvoju", rekao je Putin tokom otvaranja objekata socijalne gasifikacije putem video-konferencije.

On je istakao da je Rusija poslednjih godina značajno ojačala svoju gasnu infrastrukturu.

(Sputnjik)

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