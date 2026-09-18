MESEČNA KARTA KOJA GUTA NOVAC: Nećete verovati koliko košta javni prevoz u ovim evropskim gradovima

U POJEDINIM evropskim prestonicama dugoročne karte poskupele su više od 50 odsto, dok su u jednom gradu cene pale čak 42,5 odsto.

Foto: Adwo / Alamy / Profimedia

Cene javnog prevoza u brojnim evropskim prestonicama značajno su porasle u poslednje tri godine, a u pojedinim gradovima poskupljenje dugoročnih karata bilo je veće od 50 odsto. Ipak, nisu svi građani prošli isto - u nekoliko prestonica javni prevoz je u istom periodu pojeftinio, piše Euronews.com.

Novo istraživanje Grinpisa obuhvatilo je cene i dostupnost mesečnih i godišnjih karata u prestonicama 27 zemalja Evropske unije, kao i Velike Britanije, Švajcarske i Norveške.

Analizirano je koliko koštaju dugoročne karte, koliko teritorije obuhvataju, koje vrste prevoza uključuju i koliko su dostupne različitim kategorijama stanovništva.

U nekim gradovima karte poskupele više od 50 odsto

Među evropskim prestonicama najveći rast cena dugoročnih karata od 2023. godine zabeležen je u Nikoziji.

Tamo su cene porasle čak 67 odsto.

Sledi Amsterdam, gde je poskupljenje iznosilo 55 odsto, dok su u Madridu karte skuplje za 50 odsto.

Značajan rast zabeležen je i u drugim velikim evropskim gradovima:

Nikozija: +67 odsto

Amsterdam: +55 odsto

Madrid: +50 odsto

Bratislava: +32 odsto

Berlin: +29 odsto

Beč: +26 odsto

U Kopenhagenu, Bukureštu, Viljnusu, Briselu i Londonu dugoročne karte takođe su poskupele za najmanje 10 odsto.

London ima jednu od najskupljih mesečnih karata

Razlike među evropskim prestonicama posebno su vidljive kada se pogledaju cene mesečnih karata.

Prema istraživanju, u Londonu mesečna karta košta 162 evra.

U Amsterdamu je cena oko 107 evra, dok je u Parizu potrebno izdvojiti oko 77 evra.

To pokazuje koliko trošak svakodnevnog prevoza može da se razlikuje od jednog evropskog grada do drugog.

Nije svuda došlo do poskupljenja

Iako su cene u većem broju prestonica porasle, istraživanje pokazuje i suprotan trend.

U četiri evropske prestonice dugoročne karte su od 2023. godine pojeftinile.

Najveće smanjenje zabeleženo je u Dablinu, gde su cene pale čak 42,5 odsto.

U Oslu su niže za 11,5 odsto, u Bernu za 6,6 odsto, dok je u Budimpešti zabeleženo smanjenje od 5,8 odsto.

U još 12 prestonica cene su ostale na približno istom nivou kao 2023. godine.

Zašto je javni prevoz sve skuplji?

Jedan od faktora koji utiču na konačnu cenu karata jeste porez na dodatu vrednost.

Prema analizi Grinpisa, prosečan PDV na karte za javni prevoz u obuhvaćenim zemljama iznosi oko 11 odsto.

U sedam zemalja PDV na javni prevoz dodatno je povećan od 2023. godine.

Istovremeno, Grinpis ukazuje na značaj povoljnijih dugoročnih karata kao načina da javni prevoz bude dostupniji građanima i da se smanji zavisnost od automobila i fosilnih goriva.

Koje evropske zemlje nude najpristupačniji javni prevoz?

Istraživanje nije posmatralo samo cenu karata u pojedinačnim gradovima.

Analizirana je i dostupnost dugoročnih karata na nacionalnom nivou, kao i mogućnost korišćenja različitih vrsta javnog prevoza.

Od 30 analiziranih evropskih zemalja, samo osam trenutno nudi besplatan javni prevoz ili relativno povoljne univerzalne dugoročne karte.

Španija i Slovenija su od 2023. godine uvele određene oblike jedinstvenih karata koje mogu da se koriste na nacionalnom nivou.

Talin, Luksemburg i Valeta visoko po dostupnosti

Kada se zajedno posmatraju cena, dostupnost i pristupačnost dugoročnih karata za različite kategorije stanovništva, među najbolje ocenjenim prestonicama u istraživanju nalaze se Talin, Luksemburg i Valeta.

Visoko su rangirani i:

Prag

Rim

Atina

Sofija

Beč

Istraživanje tako pokazuje da sama cena mesečne karte nije jedini faktor koji određuje koliko je javni prevoz pristupačan građanima.

Važno je i koliko dugo karta važi, koje vrste prevoza obuhvata, na kom području može da se koristi i da li postoje povoljnije opcije za određene kategorije stanovništva.

Javni prevoz postaje važna stavka u budžetu putnika

Za turiste, ali i za ljude koji svakodnevno koriste autobus, tramvaj, metro ili voz, cena javnog prevoza može značajno da utiče na ukupne troškove boravka u nekom gradu.

Podaci Grinpisa pokazuju da su se razlike među evropskim prestonicama dodatno povećale: dok su u pojedinim gradovima karte znatno poskupele, u drugima su građanima postale jeftinije.

Zbog toga se pri planiranju putovanja u evropske prestonice ne isplati gledati samo cenu smeštaja i hrane – i javni prevoz može biti značajna stavka u ukupnom budžetu.

(BizPortal)