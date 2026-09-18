NOVE CENE GORIVA: Evo koliko ćemo plaćati dizel, a koliko benzin u narednim danima
STIGLE su nove cene goriva, tako da će od danas od 15 časova na pumpama u Srbiji litar evrodizela koštati dinara 236 dinara, a benzin 207 dinara.
Nove cene goriva važiće do sledećeg petka - 25. septembra.
Nove cene goriva objavljuju se svakog petka do 15 časova.
Cene energenata na evropskom i svetskom tržištu danas beleže blage oscilacije, pri čemu se cena sirove nafte tipa Brent kreće oko 103 dolara po barelu, dok je cena evropskog prirodnog gasa stabilna na nivou od oko 77 evra po megavat-satu.
(Blic Biznis)
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