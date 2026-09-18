EU STRAHUJE OD ENERGETSKOG ŠOKA: Ministri finansija razmatraju porez na ekstraprofit zbog zatvaranja Ormuskog moreuza

MINISTRI finansija Evropske unije razmatraće danas mogućnost uvođenja poreza na ekstraprofit energetskih kompanija na nivou cele EU zbog skoka cena nafte i gasa.

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Ovi porezi odnose se na kompanije koje ostvaruju ogromnu zaradu usled naglog rasta cena nafte i gasa nakon zatvaranja Ormuskog moreuza, dok se nastavak razgovora očekuje u oktobru, prenosi Rojters.

Debata je pokrenuta krajem avgusta kada su ministri finansija Nemačke, Španije, Portugalije, Italije, Poljske i Austrije upozorili da se potrošači suočavaju sa jednim od najvećih šokova u snabdevanju naftom u poslednjim decenijama, što dodatno podstiče nezadovoljstvo građana zbog rasta troškova života. Parlametarni izbori sledeće godine održavaju se u Francuskoj, Italiji, Španiji, Poljskoj, Grčkoj, Finskoj, Slovačkoj i Estoniji. Cena sirove nafte ponovo je prešla 100 dolara po barelu, što je oko 50 odsto više u odnosu na period pre izbijanja rata u Iranu, jer eskalacija sukoba na Bliskom istoku preti da ugrozi i druge rute snabdevanja.

Podaci sa tržišta derivata ukazuju na to da trgovci ne očekuju pad cena u skorije vreme. Dolazeći na sastanak ministara finansija EU u Dablinu, nemački ministar finansija Lars Klingbajl pozvao je Evropsku komisiju da predloži načine za oporezivanje, kako je naveo, prekomerne zarade naftnih kompanija. "Komisija je po ovom pitanju bila veoma uzdržana, iako nekoliko država članica već dugo traži da se predstave konkretni modeli. To se mora dogoditi najkasnije do narednog sastanka Ekofina (ministara finansija EU) u oktobru, i ja ću danas ponovo izvršiti taj pritisak i u ime ostalih", izjavio je Klingbajl. Kako je rekao, građani vide kako naftne kompanije zloupotrebljavaju situaciju, naplaćuju nerazumno visoke cene i značajno uvećavaju svoj profit. "To se jasno vidi u njihovim bilansima stanja... Ako kompanije u ovakvoj situaciji ekstra profitiraju, moramo dosledno reagovati. Od komisije jasno očekujem da sada izađe sa konkretnim predlozima", dodao je on.

Međutim, evropski komesar za ekonomiju Valdis Dombrovskis izjavio je da komisija za sada nema u planu predlaganje oporezivanja na nivou cele EU, naglasivši da države članice same upravljaju svojim poreskim politikama i da su slobodne da postupaju po sopstvenom nahođenju.

"Bili smo jasni da je to, u izvesnom smislu, u rukama država članica. One mogu same doneti odluke o oporezivanju ekstraprofita, a ako bude potrebno, komisija je spremna da se uključi u razgovore. U ovoj fazi ne izlazimo sa predlogom za celu EU, ali države članice svakako imaju mogućnost da same sprovedu te mere", rekao je Dombrovskis.