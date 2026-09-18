Fortenova grupa i ALTA Retail postigli dogovor o prodaji kompanije Idea Marketi i povezanih društava

FORTENOVA grupa i ALTA Retail potpisali su ugovor o kupoprodaji poslovnih udela u kompaniji Idea Marketi d.o.o.

Branislava Kosovac, direktora Alta Retail d.o.o i Fabris Peruško, član Upravnog odbora i glavni izvršni direktor Fortenova grupe/ Foto: Arhiva FNG-a

Transakcijom su obuhvaćene još četiri kompanije – Enna Fruit Grocka Beograd, Super Kartica Beograd, M-Profil SPV Beograd i mStart Business Solutions Beograd, koje čine važan deo operativne i tehnološko-logističke infrastrukture sistema.

Idea Marketi jedan su od najvećih maloprodajnih lanaca u Srbiji i svrstavaju se među deset najvećih poslodavaca u zemlji. Na tržištu su prepoznatljivi po brendovima Idea, Mercator i Roda, sa razvijenom maloprodajnom mrežom koja pokriva više od 80 gradova i opština širom Srbije.

Enna Fruit ima značajan tržišni uticaj kao jedan od vodećih distributera svežeg voća i povrća u Srbiji, dok Super Kartica, M-Profil i mStart pružaju ključnu podršku poslovanju kroz programe lojalnosti, upravljanje nekretninama i IT usluge. Zajedno sa mStartom, Super Karticom i M-Profilom, ove kompanije čine kompletnu infrastrukturu i tehnološko-logističku podršku sistemu.

Foto: Arhiva FNG-a

- Strategija Fortenova grupe u maloprodaji jeste da bude vodeći trgovac na tržištima na kojima posluje. Da bi ostvarila taj cilj u Srbiji, Grupa bi morala da realizuje značajna ulaganja u dugom vremenskom periodu, na tržištu koje ima svoje specifičnosti i dinamiku. Zato smo doneli odluku o izlasku iz maloprodajnog poslovanja u Srbiji.

Ovaj potez omogućava nam da dodatno usmerimo kapacitete i fokus na dugoročno jačanje pozicija na tržištima na kojima već imamo lidersku poziciju i koja su u najvećoj meri vezana za evro kao valutu. Želim da zahvalim zaposlenima u ovim kompanijama na predanom radu, doprinosu Fortenova grupi i posvećenosti zajedničkim vrednostima. Novi vlasnik sada ima priliku da poslovanje podigne na viši nivo, a mi mu kao partneru želimo mnogo uspeha u tome - izjavio je Fabris Peruško, član Upravnog odbora i glavni izvršni direktor Fortenova grupe.

Foto: Arhiva FNG-a

ALTA Retail je kompanija u sastavu ALTA Grupe, jednog od najbrže rastućih poslovnih sistema u regionu. Kroz dugoročnu strategiju razvoja i ulaganja, ALTA Grupa kontinuirano širi svoje poslovanje i gradi održive platforme za rast u različitim sektorima privrede, oslanjajući se na dugoročnu viziju, operativnu izvrsnost i odgovorno upravljanje. Investicija u maloprodajni sektor predstavlja značajan korak u daljoj diversifikaciji poslovanja i potvrdu njenog opredeljenja da ulaže u kompanije sa snažnim tržišnim pozicijama, prepoznatljivim brendovima i značajnim potencijalom za dalji razvoj.

- Ovo je ključni korak u razvoju ALTA Retail-a i jedan od najvećih poslovnih uspeha naše kompanije na tržištu Srbije. Preuzimamo kompanije koje decenijama uživaju veliko poverenje potrošača, imaju snažne tržišne pozicije i timove čije su znanje, posvećenost i profesionalnost izgradili respektabilne rezultate.

Foto: Arhiva FNG-a

Pored investicije u poslovni sistem, ovo je pre svega ulaganje u ljude, razvoj i budućnost domaće trgovine. Naša namera je da kroz modernizaciju, unapređenje procesa i inovacije otvorimo novo poglavlje rasta, uz puno poštovanje identiteta, vrednosti i tradicije koje brendovi Idea, Mercator i Roda godinama grade na tržištu.

Čvrsto verujemo da domaći kapital treba da bude pokretač razvoja najvećih privrednih sistema i stvaranja nove vrednosti za zaposlene, partnere, lokalne proizvođače i kupce. Ova transakcija potvrđuje naše dugoročno opredeljenje da investiramo u Srbiju, jačamo domaću privredu i gradimo kompanije sa snagom regionalnih lidera - istakla je Branislava Kosovac, direktorka ALTA Retail doo.

Transakcija će biti zaključena nakon ispunjenja svih uslova definisanih kupoprodajnom dokumentacijom.