STRANI TURISTI OVO OBOŽAVAJU: Stvari bez kojih se ne odlazi iz Srbije, mnoge će vas iznenaditi

STRANI turisti obožavaju autentične srpske proizvode i ne odlaze iz zemlje praznih ruku.

Foto: Ekaterina Kobalnova / Alamy / Profimedia

Rakija, ajvar, slatko svih vrsta, džemovi, čokanjčići, pirotski ćilimi, grnčarija i kožna galanterija sa državnim simbolima samo su deo dugačkog spiska autentičnih proizvoda koje strani turisti kupuju u Srbiji i nose kao uspomenu u svoje zemlje.

U njihovim torbama često se nađu i pršuta, kajmak, pa čak i tegle sa kiselim krastavcima i cveklom. U poslednje vreme, među najtraženijim su i srpska vina, kao i proizvodi sa zaštićenim geografskim poreklom.

“Traže ono što ne mogu naći nigde drugde”

Marija Labović, direktorka Turističke organizacije Srbije, istakla je da stranci uvek traže autentične, lokalne proizvode koje ne mogu pronaći nigde drugde.

– Sve što je ručni rad, što je u vezi sa tradicijom ili tradicionalnim motivima – pirotski ćilim ili neka druga ručna proizvodnja koja nije masovna – to vole više. Kupuju i čokanje sa rakijom, dok turisti koji gledaju da prođu jeftinije ponesu i nešto od masovne proizvodnje poput magneta sa motivima destinacije u kojoj su boravili u Srbiji. Stranci kupuju i domaće rakije, a u poslednje vreme sve više i vina jer smo se izdvojili po kvalitetu. Zanimljiva im je i grnčarija, slike, Sirogojno džemperi, tkani program, ručno rađene tepiserije. Interesantna im je i ćirilica, odnosno azbuka izvezena na platnu i uramljena kao slika. Značajno je što je posvećena pažnja suvenirima koji su proizvedeni u Srbiji jer ih proizvode žene i mladi preduzetnici – kaže Labovićeva.

Hrana kao omiljeni poklon

Kada je reč o hrani, stranci gotovo uvek iz Srbije nose ponešto – od zimnice do meda.

– Stranci vole da ponesu lepo upakovane teglice ajvara, džemova i meda, kao i proizvode sa geografskim poreklom poput pirotske peglane kobasice, pirotskog kačkavalja, zlatarskog sira i slično – naglašava Labovićeva.

Najtraženiji proizvodi koje stranci nose iz Srbije

rakiju – šljivovicu, dunju i kajsiju

vina iz domaćih vinarija

leskovački ajvar

pirotski kačkavalj

sjenički sir

slatko svih vrsta

kajmak

pršutu

pirotske ćilime

odeću sa tradicionalnim motivima

košulje i haljine od srpskog platna

grnčariju za spremanje hrane u rerni

slike naivnih slikara

suve šljive

čajeve

suvenire – kape, kišobrane, magnete, opančiće, čokanjčiće i keramičke figurice u narodnoj nošnji

(Kurir)