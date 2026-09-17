ŠTA NOSITE U TORBI? Ono što je poslodavac tražio tokom razgovora za posao izazvalo pravu buru

KOMPANIJE tokom razgovora za posao koriste različite načine kako bi procenile ponašanje potencijalnih zaposlenih. Među neobičnijim metodama o kojima se poslednjih godina govori su „test klimave stolice” i „test šoljice kafe”, a njihov navodni cilj je da pokažu kako se kandidat ponaša pod pritiskom i koliko ume da zaštiti sopstvene granice.

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Međutim, ovakve metode nailaze na sve više kritika kandidata i stručnjaka za tržište rada, koji ih neretko vide kao upozorenje da odnos poslodavca prema zaposlenima možda nije onakav kakav bi trebalo da bude.

Poslodavac traži da pogleda šta nosite u torbi

Posebnu pažnju na društvenim mrežama privukao je takozvani „test torbe”. Tokom razgovora za posao pojedini poslodavci od kandidata traže dozvolu da pogledaju sadržaj njihove torbe, uz obrazloženje da na taj način žele da procene koliko je osoba organizovana, navodi portal Aufeminin.

Ovakva praksa izazvala je brojne negativne reakcije. Korisnici društvenih mreža i pojedini stručnjaci za zapošljavanje ukazuju na zadiranje u privatnost, ali i na seksističku prirodu takvog zahteva i njegovu neusaglašenost sa savremenim standardima tržišta rada.

Istovremeno se postavlja pitanje kako bi takva procena uopšte mogla jednako da se primenjuje na sve kandidate, uključujući muškarce i osobe koje na razgovor za posao ne dolaze sa torbom.

Da li se zapravo testira poslušnost?

„Test torbe” otvorio je i šire pitanje granica koje poslodavac sme da postavlja tokom selekcije kandidata.

Prema mišljenju stručnjaka za zapošljavanje, zahtev da kandidat dozvoli uvid u svoje lične stvari može da posluži i kao način da se proveri koliko je spreman da se povinuje neobičnim zahtevima i odrekne dela svoje privatnosti kako bi povećao šanse da dobije posao. U tom slučaju u centru pažnje više nije samo navodna organizovanost kandidata, već i njegova spremnost da posluša poslodavca.

Stručnjaci zbog toga podsećaju da bi razgovor za posao trebalo da predstavlja dijalog između kandidata i potencijalnog poslodavca, a ne proveru toga koliko je osoba spremna da trpi neprijatne ili ponižavajuće situacije.

Kandidat ima pravo da odbije zahtev koji smatra neprimerenim, kao i da proceni da li kompanija u kojoj želi da radi poštuje njegovu privatnost i lične granice.

(Mondo)