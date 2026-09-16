Ekonomija

"NEZAMENIVA JE" Rusija otkrila šta može sprečiti novu energetsku krizu

D.D.

16. 09. 2026. u 20:23

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RUSKA nafta treba da bude dostupna svima koji žele da izbegnu energetsku krizu, izjavio je Kiril Dmitrijev, specijalni predstavnik predsednika Rusije za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom.

НЕЗАМЕНИВА ЈЕ Русија открила шта може спречити нову енергетску кризу

Foto: Tanjug/AP/Maxim Shemetov

- Cena ruske nafte, demonstrira ključnu ulogu Rusije kao pouzdanog dobavljača energetskih resursa i njenu nezamenljivost u svakom energetskom bilansu, posebno u pogledu sprečavanja ozbiljnih energetskih kriza - napisao je Dmitrijev na društvenoj mreži X.

Volstrit žurnal je juče objavio da je globalna kriza goriva, na koju su američki rukovodioci naftnih kompanija dugo upozoravali zbog situacije na Bliskom istoku, već stigla.

(Ria Novosti)

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