NOVO POVEĆANJE PLATA: Od decembra, povećanje za lekare, sestre, vaspitače...

OD 1. decembra 2026. godine zaposlene u javnom sektoru očekuje novo povećanje plata. Prema predstavljenom planu, zarade će biti uvećane za osam odsto, dok će zaposleni u sektoru socijalne zaštite dobiti najveću povišicu - 12 odsto.

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Plan povećanja nedavno je predstavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, a najveći rast odnosiće se na zaposlene u socijalnoj zaštiti.

Kada je reč o zdravstvu, plate će biti povećane u okviru opšteg rasta od osam odsto. Prema projektovanim iznosima, doktor specijalista će u decembru zarađivati 191.272 dinara, odnosno oko 1.629 evra, dok će plata lekara opšte prakse biti 152.759 dinara ili približno 1.301 evro.

Medicinske sestre imaće projektovanu zaradu od 103.234 dinara, što je oko 879 evra.

Posebno povećanje predviđeno je za zaposlene u socijalnoj zaštiti, među kojima su vaspitači, socijalni radnici, psiholozi, pedagozi, logopedi i radni terapeuti. Njihova plata bi nakon povećanja od 12 odsto trebalo da iznosi 125.687 dinara, odnosno oko 1.071 evro.

To znači da bi zaposleni na tim radnim mestima, u odnosu na sadašnju procenjenu zaradu od oko 112.220 dinara, mesečno dobijali približno 13.466 dinara više.

Konačan iznos plate zavisiće od osnovice, radnog mesta, stručne spreme, minulog rada i drugih dodataka.

Predstavljeni podaci pokazuju i veliki nominalni rast zarada u odnosu na 2012. godinu. Plata doktora specijaliste tada je iznosila 67.540 dinara, lekara opšte prakse 53.931 dinar, a medicinske sestre 32.454 dinara.

Istovremeno, prosečna neto zarada u Srbiji za 2026. godinu projektovana je na 140.850 dinara, odnosno oko 1.200 evra.

Planirano je i da minimalna zarada od 1. januara 2027. godine prvi put dostigne 600 evra, dok je cilj da prosečna plata u Srbiji do kraja 2027. godine bude 1.400 evra.

(Direktno)