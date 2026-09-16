OTKAZ I STAMBENI KREDIT: Trenutak kada dajete otkaz može biti veoma važan

PROMENA posla može biti odlična odluka za karijeru, ali ako u isto vreme planirate da kupite stan na kredit, trenutak kada dajete otkaz može biti veoma važan.

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Banka ne gleda samo koliko zarađujete. Prilikom procene kreditne sposobnosti važni mogu biti i dužina zaposlenja, vrsta ugovora, kontinuitet prihoda i stabilnost primanja. Zato prelazak kod novog poslodavca može da utiče na proces odobravanja stambenog kredita.

Najveći problem nastaje pre konačne isplate

Ako ste tek podneli zahtev za stambeni kredit, promena poslodavca može dovesti do toga da banka ponovo proveri vašu kreditnu sposobnost.

Čak i ako ste prethodno dobili preliminarno odobrenje, to ne mora da znači da je novac definitivno obezbeđen.

Ukoliko u međuvremenu promenite firmu, banka može zatražiti novu potvrdu o zaposlenju, novi ugovor o radu i podatke o zaradi, a zatim ponovo proceniti da li ispunjavate njene kriterijume.

A šta ako je nova plata veća?

Tu dolazi do situacije koja mnogima može biti iznenađenje.

Veća plata kod novog poslodavca ne mora automatski da znači da ćete lakše dobiti kredit.

Banka ne posmatra samo iznos zarade, već i koliko dugo ste zaposleni kod novog poslodavca, da li ste na neodređeno ili određeno vreme i kakav je kontinuitet primanja.

Drugim rečima, neko može preći sa plate od 150.000 na 220.000 dinara, ali ako je tek počeo da radi kod novog poslodavca, banka može dodatno proveravati njegov status.

Posebno je važno ako menjate firmu neposredno pred kredit

Ako tek planirate da konkurišete za stambeni kredit, a istovremeno razmišljate o promeni posla, tajming može biti veoma važan.

Najsigurnija situacija za banku je kada klijent ima stabilan radni odnos i redovna primanja koja može da dokumentuje.

Banke same uređuju svoje kreditne procese i interne kriterijume, pa ne postoji jedno univerzalno pravilo koje važi za sve banke u Srbiji.

Zbog toga je najbolje da se pre potpisivanja novog ugovora raspitate upravo kod banke kod koje planirate kredit.

Šta ako je kredit već odobren?

Situacija je povoljnija ako je kredit već realizovan i novac isplaćen.

Promena posla nakon isplate kredita uglavnom ne predstavlja problem sama po sebi, pod uslovom da nastavite uredno da izmirujete rate.

Na primer, Raiffeisen u svojim informacijama navodi da se, ukoliko klijent promeni posao ali i dalje ima redovna primanja, kredit nastavlja otplaćivati bez promena; banka može zatražiti novi ugovor o radu, potvrdu o zaposlenju i dokaz o visini zarade.

Šta ako ostanete bez posla?

To je već ozbiljnija situacija.

Ako promena posla dovede do prekida radnog odnosa i problema sa otplatom, ne treba čekati da nastane kašnjenje.

Od 2025. godine u Srbiji postoje pravila koja predviđaju mogućnost različitih olakšica u otplati kredita za korisnike koji se nađu u teškim životnim okolnostima.

Među razlozima su gubitak posla i značajno smanjenje prihoda, a mere mogu uključivati produženje roka otplate, odlaganje plaćanja i druge modele olakšavanja otplate.

Šta uraditi pre nego što date otkaz?

Ako planirate kupovinu stana i promenu posla u isto vreme, najpametnije je da prvo proverite situaciju sa bankom.

Posebno treba pitati:

da li je potreban minimalan period kod novog poslodavca;

da li banka prihvata ugovor na određeno vreme;

da li će promena poslodavca pokrenuti novu procenu kreditne sposobnosti;

da li je potrebno dostaviti novi ugovor o radu;

da li će banka ponovo tražiti potvrde o zaradi;

u kom trenutku se kredit smatra definitivno odobrenim i kada je promena zaposlenja bezbednija.

Ako ste već dali kaparu, oprez je još važniji

Za kupca koji je već potpisao predugovor i uplatio kaparu, promena posla neposredno pre isplate kredita može predstavljati dodatni rizik.

Ako banka odloži konačnu odluku ili zatraži novu dokumentaciju, može doći do pomeranja rokova za isplatu kupoprodajne cene.

Zato je posebno važno da se rokovi iz predugovora usklade sa procedurom banke, kako kupac ne bi došao u situaciju da zbog kašnjenja kredita ugrozi kaparu.

Najkraće pravilo

Ako planirate i promenu posla i stambeni kredit, nemojte pretpostaviti da će banka gledati samo novu, veću platu.

Za banku su važni i stabilnost zaposlenja, vrsta ugovora, kontinuitet prihoda i trenutak u kojem se promena dešava.

Ako je kredit već isplaćen, promena posla uglavnom nije prepreka za nastavak otplate.

Ako ste tek u procesu apliciranja, međutim, najbolje je da pre davanja otkaza razgovarate sa bankom, prenosi nekretnine.rs.

(nekretnine.rs)