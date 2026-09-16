DA LI ĆE PRESEDAN POKRENUTI LAVINU? Belgija nije imala pravo da zadrži imovinu ruske banke

DRŽAVNI savet, koji je najviši belgijski upravni sud, je poništio vladinu odluku da ne vrati zamrznutu imovinu ruske BCS banke. Presuda ne oslobađa automatski sredstva BCS banke, ali omogućava banci da zatraži reviziju i postavlja presedan za druga pravna lica čiji su slični zahtevi odbijeni pod istim okolnostima

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Najviši belgijski upravni sud poništio je vladinu odluku da ne vrati zamrznutu imovinu ruske BCS banke. Vlasti nisu uspele da uspostave jasnu proceduru za postupanje sa takvim zahtevima i delegirale su odgovornost agenciji koja nema zakonsko ovlašćenje da ih obrađuje, zaključio je Državni savet.

Sredstva banke su zamrznuta zajedno sa ruskom državnom imovinom kao deo sankcija EU uvedenih nakon eskalacije sukoba u Ukrajini u februaru 2022. godine.

Zapadni partneri Kijeva zamrznuli su oko 300 milijardi dolara ruske imovine, a većina je čuvana u briselskom "Jurokliru", jednom od najvećih svetskih sistema za kliring i poravnanje. Sredstva privatne ruske banke su blokirana, jer su bila plasirana kod "Juroklira" preko ruskog Nacionalnog depozitara za poravnanja, koji je bio meta sankcija.

U januaru 2023. godine, banka je podnela zahtev "Jurokliru" za isplatu sredstava. Trezor je odbio zahtev u julu 2024. godine, uz obrazloženje da banka nije uspela da dokaže prekid svog odnosa sa Nacionalnim depozitarom za poravnanja i da bi prenos novca u jermensku banku onemogućio belgijskim vlastima da prate njegovu eventualnu upotrebu. Banka je zbog te odluke podnela žalbu Državnom savetu.

Prošlog petka, sud je presudio da je Belgija nepravilno postupila u ovom slučaju. Ministarstvo finansija je trebalo da obradi zahtev, ali je umesto toga delegiralo svoja ovlašćenja Kancelariji generalnog administratora trezora, dajući joj "preterano široka i nejasna" ovlašćenja, navodi se u presudi.

Prema oceni suda, ministarstvo je stvorilo pravni vakuum koristeći "nedovoljno jasnu" definiciju delegiranih ovlašćenja i dajući agenciji široku slobodu po pitanjima koja utiču na "osnovna prava". Državni savet je utvrdio da su postupci ministarstva prekršili ustav i poništio je odluku iz 2024. godine.

Presuda ne oslobađa automatski sredstva BCS banke, ali omogućava banci da zatraži reviziju i postavlja presedan za druga pravna lica čiji su slični zahtevi odbijeni pod istim okolnostima.

Sud je takođe odbacio argument Belgije da je banka, koja je dodata na listu sankcija SAD 2024. godine i na listu sankcija EU u maju 2026. godine, izgubila pravo na žalbu. Državni savet je posebno napomenuo da belgijska vlada ne može pretpostaviti da će sankcije SAD ostati na snazi "na neodređeno vreme".

Tačan broj ruskih kompanija pogođenih zamrzavanjem imovine EU nije poznat, jer belgijska klirinška kuća ne objavljuje liste svojih klijenata, pozivajući se na zakone EU o zaštiti podataka. Ruske vlasti takođe nisu objavile informacije.

Početkom septembra, Vrhovni sud EU presudio je da priroda ruskog političkog sistema ne može biti jedino opravdanje za zamrzavanje imovine kompanija povezanih sa Rusijom. Sud pravde Evropske unije je objavio da vlastima prvo treba "objektivna i dovoljno čvrsta osnova" da dokažu da kompaniju kontroliše sankcionisana osoba.

(RT Balkan)

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