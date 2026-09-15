Ekonomija

NAJCRNJI SCENARIO: Volstrit žurnal upozorava na globalnu nestašicu goriva

15. 09. 2026. u 17:01

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KAKO prenosi „Volstrit džurnal”, zbog zatvaranja Ormuskog moreuza već je došlo do globalne krize sa gorivom.

НАЈЦРЊИ СЦЕНАРИО: Волстрит журнал упозорава на глобалну несташицу горива

Foto: Joe Giddens/PA via AP

Navodi se da su američki naftni magnati mesecima upozoravali da bi zatvaranje ovog moreuza moglo dovesti do krize sa gorivom. U međuvremenu, komercijalne rezerve goriva širom sveta opadaju već duže od šest meseci.

„Sada je, prema rečima čelnika naftnih kompanija, ta kriza već nastupila”, navodi se u tekstu.

Prema pisanju lista, kapaciteti za korišćenje strateških rezervi goriva već su gotovo iscrpljeni. Oštećenje naftovoda u Saudijskoj Arabiji dovelo je do gubitka od približno 2,5 miliona barela nafte dnevno.

Juče je objavljeno da je supertanker „El Gala” naleteo na minu u moreuzu Hormuz. Do eksplozije je došlo dok je brod pokušavao da prođe kroz zonu sa ograničenim kretanjem u okviru moreuza.

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