NAJCRNJI SCENARIO: Volstrit žurnal upozorava na globalnu nestašicu goriva
KAKO prenosi „Volstrit džurnal”, zbog zatvaranja Ormuskog moreuza već je došlo do globalne krize sa gorivom.
Navodi se da su američki naftni magnati mesecima upozoravali da bi zatvaranje ovog moreuza moglo dovesti do krize sa gorivom. U međuvremenu, komercijalne rezerve goriva širom sveta opadaju već duže od šest meseci.
„Sada je, prema rečima čelnika naftnih kompanija, ta kriza već nastupila”, navodi se u tekstu.
Prema pisanju lista, kapaciteti za korišćenje strateških rezervi goriva već su gotovo iscrpljeni. Oštećenje naftovoda u Saudijskoj Arabiji dovelo je do gubitka od približno 2,5 miliona barela nafte dnevno.
Juče je objavljeno da je supertanker „El Gala” naleteo na minu u moreuzu Hormuz. Do eksplozije je došlo dok je brod pokušavao da prođe kroz zonu sa ograničenim kretanjem u okviru moreuza.
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