KRAJ ZA 300 PRODAVNICA ŠIROM EVROPE: Poznati nemački lanac zatvara čak 150 u Nemačkoj

NEMAČKI diskontni lanac KiK do kraja 2026. godine zatvoriće oko 300 prodavnica širom Evrope, među kojima je i približno 150 objekata u Nemačkoj, objavili su nemački mediji.

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Kompanija sa sedištem u Bönenu, u saveznoj pokrajini Severna Rajna-Vestfalija, trenutno sprovodi restrukturiranje prodajne mreže i zatvara lokacije koje ne posluju dovoljno profitabilno.

Uprkos tome, KiK će u Nemačkoj zadržati više od 2.200 prodavnica, a istovremeno planira da otvori još 15 novih lokacija. Na nivou Evrope trebalo bi da ostane otvoreno oko 4.000 prodavnica.

KiK posluje i u Hrvatskoj, gde ima više od 80 prodavnica, a na hrvatsko tržište ušao je 2011. godine.

Mrežu smo širili previše gusto

Izvršni i finansijski direktor Kristijan Kümel još je u martu poručio da kompanija želi da optimizuje svoju mrežu kako bi povećala profitabilnost.

- Formula 'otvorimo pet novih prodavnica i dobijemo pet puta više kupaca' nije se pokazala stopostotno uspešnom - rekao je za nemačku agenciju dpa.

U pojedinim gradovima KiK je otvarao prodavnice udaljene manje od kilometra jednu od druge.

- Mrežu smo širili previše gusto. Sada to smanjujemom - rekao je Kümel.

Kompanija još nije objavila potpuni spisak prodavnica predviđenih za zatvaranje. Prema njenim navodima, velika većina prodavnica i dalje posluje profitabilno, a planirana su i nova otvaranja.

Moguće dodatno zatvaranje prodavnica

Pojedini izvori iz industrije navode da bi restrukturiranje moglo biti i obimnije i da se razmatra zatvaranje još nekoliko stotina prodavnica u Evropi.

Prema tim procenama, oko 170 KiK-ovih lokacija u Nemačkoj posluje sa gubitkom ili se nalazi na granici profitabilnosti.

Kompanija paralelno prilagođava i radno vreme svojih prodavnica. U pojedinim objektima razmatra se kasnije jutarnje otvaranje zbog slabije prodaje u prvim satima rada, dok bi u Španiji i Portugalu deo prodavnica mogao da radi kraće.

KiK posluje u zahtevnom maloprodajnom okruženju. Njegova matična kompanija Tengelmann za 2023. godinu prijavila je prihod od 2,428 milijardi evra, dok se za 2025. očekuje tek blag rast, na oko 2,430 milijardi evra.

KiK je osnovan 1994. godine, a prva prodavnica otvorena je u Diseldorfu. Danas kompanija upravlja sa više od 4.200 prodavnica u 14 zemalja i zapošljava više od 32.000 ljudi.

(Tportal)