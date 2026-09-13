"TO JE USPEH SVIH GRAĐANA SRBIJE": Mali razgovarao sa penzionerima na tribini „Penzioneri – oslonac svakog društva“
MINISTAR finansija u tehničkom mandatu, Siniša Mali, razgovarao je sa penzionerima na tribini „Penzioneri – oslonac svakog društva“.
- Ova jednokratna pomoć koja će sutra biti na raspolaganju svim našim penzionerima ali i svim onima koji primaju novčanu socijalnu pomoć i onima koji primaju dečji dodatak i svim borcima, to je timski rad.
Istakao je da će srpska ekonomija biti sledeće godine prva po stopi rasta.
- Zato što imamo 560 milijardi dinara na računu to je uspeh svih građana Srbije.
Kaže da je država spremna da se ova jednokratna pomoć isputni.
- Upravo je to posledica razgovora sa ljudima. Više smo prihodovali nego što smo planirali i to želimo da podelimo sa građanima.
Istakao je da svakom roditelju koji zbog nege deteta ne može da radi država isplaćuje 65.000 dinara neto pluz porezi i doprinosi.
- I dalje se mladi prijavljuju za kupovinu prve nekretnine. Što je veoma važno jer su povoljni uslovi.
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