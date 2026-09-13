Ekonomija

"TO JE USPEH SVIH GRAĐANA SRBIJE": Mali razgovarao sa penzionerima na tribini „Penzioneri – oslonac svakog društva“

В.Н.

13. 09. 2026. u 13:05

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MINISTAR finansija u tehničkom mandatu, Siniša Mali, razgovarao je sa penzionerima na tribini „Penzioneri – oslonac svakog društva“.

ТО ЈЕ УСПЕХ СВИХ ГРАЂАНА СРБИЈЕ: Мали разговарао са пензионерима на трибини „Пензионери – ослонац сваког друштва“

FOTO TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ/ nr

- Ova jednokratna pomoć koja će sutra biti na raspolaganju svim našim penzionerima ali i svim onima koji primaju novčanu socijalnu pomoć i onima koji primaju dečji dodatak i svim borcima, to je timski rad. 

Istakao je da će srpska ekonomija biti sledeće godine prva po stopi rasta. 

- Zato što imamo 560 milijardi dinara na računu to je uspeh svih građana Srbije. 

Kaže da je država spremna da se ova jednokratna pomoć isputni. 

- Upravo je to posledica razgovora sa ljudima. Više smo prihodovali nego što smo planirali i to želimo da podelimo sa građanima. 

Istakao je da svakom roditelju koji zbog nege deteta ne može da radi država isplaćuje 65.000 dinara neto pluz porezi i doprinosi.

- I dalje se mladi prijavljuju za kupovinu prve nekretnine. Što je veoma važno jer su povoljni uslovi. 

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PRVI potpredsednik vlade i ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali najavio je da će sutra početi isplata jednokratne državne pomoći penzionerima i da će oni dobiti između 20.000 i 35.000 dinara u zavisnosti od visine penzije, a novac će dobiti i korisnici dečjeg dodatka, novčane socijalne pomoći i boračkog dodatka.

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