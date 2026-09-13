STIŽE JOŠ NOVCA: Novih 8.100 dinara i to ne jednokratno, prijava do kraja septembra
PRIJAVE za učeničke stipendije traju do kraja septembra.
Ove godine očekuju broj izdatih kredita i stipendija u sličnim numeričkim vrednostima kao i u proteklim godinama.
Kako ističu iz Ministarstva prosvete to je otprilike 650 kredita za učenike srednjih škola i 23.000 stipendija.
Preduslov za konkurisanje jeste da su u pitanju svršeni osnovci koji su završili osnovnu školu pod okriljem Ministarstva prosvete ili lokalne samouprave.
Akcenat je na đacima koji su pokazali odličan uspeh kako bi bili nagrađeni i mogli da se fokusiraju na dalju profesionalnu edukaciju, a gleda se i socijalna kategorija odnosno prosek primanja po članu domaćinstva, uz postojanje povlašćenih grupa.
- Konkurs traje do kraja septembra. Vrlo je jednostavno prijavljivanje, svako može da popuni tu prijavu i da podnese ovaj zahtev kako bi dobio kredit ili stipendiju. Znači, do kraja septembra traje rok. Svaka prijava koja stigne u oktobru, odnosno posle isteka tog roka, nažalost, neće se uvažiti - saopštili su iz Ministarstva prosvete za RTS.
Kako prenosi RTS, učenička stipendija u ovom momentu iznosi 8.100 dinara i isplaćuje se u desetomesečnom intervalu.
(RTS)
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