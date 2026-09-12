VELIKA CENA ANTIRUSKE POLITIKE: Nemačka potrošila više od 50 milijardi evra zbog energetske krize
NEMAČKA savezna vlada je potrošila 50,4 milijarde evra na mere podrške i stabilizacije nakon energetske krize, izveštava "Bild".
Navodi se da ovaj iznos računaju mere za ograničavanje cena gasa i struje, hitnu pomoć u decembru i druge programe podrške. To iznosi približno 600 evra po stanovniku Nemačke.
Stručnjaci koje je intervjuisao "Bild" smatraju da je stvarni ekonomski uticaj energetske krize bio znatno veći. Iznos od 50,4 milijarde evra ne uključuje ekonomski uticaj krize, troškove izgradnje terminala za tečni prirodni gas, niti teret kontinuirano viših cena energije.
Ranije je portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov izjavio da evropske zemlje štete sopstvenim ekonomijama i građanima odbijanjem ruskog gasa.
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