"MINIMALAC OD 1. JANUARA 2027. GODINE IZNOSIĆE 600 EVRA" Vučić: Ovo je bukvalno duplo bolje nego što je bilo pre samo nekoliko godina

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će od 1. januara 2027. godine minimalna neto zarada u Srbiji iznositi 600 evra, odnosno oko 71.000 dinara.

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"Prvi put, od 1. januara 2027, minimalna neto zarada biće 600 evra. Ta naša odluka ima svoje dobre strane zato što pomaže siromašnim ljudima, posebno u siromašnim krajevima naše zemlje, na jugu, jugoistoku Srbije, jugozapadu Srbije, da poslodavci ne mogu da im daju nižu platu od 600 evra. Minimalac će biti 70.000, 71.000 dinara, to je najniža plata u Republici Srbiji od 1. januara", kazao je Vučić tokom predstavljanja novih mera za poboljšanje životnog standarda građana.

Kako je naveo, država je smanjivala opterećenje na zarade i time se ponosi.



Sa 64 odsto, kako je dodao, došlo se na 59,7 odsto opterećenja na zarade.

"Mi smo kao država preuzimali veći teret na sebe u odnosu na poslodavce koji bi trebalo da isplaćuju veću minimalnu zaradu", rekao je Vučić.

Naveo je da je minimalna zarada uvek mač sa dve oštrice, jer će deo onih u tekstilnoj i kablovskoj industriji napuštati zemlju.

"Ali, time ćete da zaštitite radnika koji radi. Time ćete da zaštitite svakog drugog radnika i onoga koji prodaje pljeskavicu i onoga koji radi u lokalnoj kafani, lokalnom STR-u i na svakom drugom mestu. I zato uvek vagamo, uvek merimo, ali mislim da smo doneli dobre odluke i da smo to do sada pametno radili", kazao je.

Vučić je naveo da je pokrivenost minimalne potrošačke korpe minimalnom zaradom u 2012. godini iznosila 61,5 odsto.

"Tada, kada dobijete minimalac, a skoro niko nije radio, pa niko nije ni mogao da dobije čak ni minimalac, sa minimalcem u 2012. mogli ste da kupite 61,5 odsto namirnica i drugih potrepština za minimalnu potrošačku korpu. Sada, sa ovim povećanjem, moći ćete 117 odsto, znači svakako preko sa minimalcem, značajno preko minimalne potrošačke korpe. I to govori o razlici u standardu, to govori o poboljšanju životnog standarda", rekao je Vučić.

Naveo je da to nije savršeno i idealno, ali da je bukvalno duplo bolje nego što je bilo pre samo nekoliko godina.



(Tanjug)