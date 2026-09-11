ŠTA TREBA URADITI? Da li su novac pronađen na ulici, telefon na klupi, sat u parku, vaši ili ne?

NOVČANIK na trotoaru, telefon na klupi, sat u parku ili koverta sa novcem koju je neko očigledno izgubio - prizor koji bi svakoga iznenadio.

Foto: Zoonar/blackday, Zoonar GmbH / Alamy / Profimedia

Prva pomisao može biti da je pronalazak stvar sreće, ali jedno je sigurno: ono što pronađete ne postaje automatski vaše.

Zamislite da idete ulicom i na nekoliko metara ispred sebe ugledate novčanik. Nema nikoga u blizini. Otvorite ga i unutra pronađete novac, lična dokumenta i bankovne kartice.

Šta biste uradili?

Mnogi bi prvo pomislili da bi vlasnik sigurno već tražio svoj novčanik. Neko bi pokušao da ga pronađe preko dokumenata, neko bi ga odneo u policiju, dok bi neko možda uzeo novac, a ostatak ostavio. Upravo tu nastaje razlika između pronalaska tuđe stvari i njenog zadržavanja za sebe.

To što ste prvi pronašli nečiji novac ili predmet ne znači da ste postali njegov vlasnik.

Ako je moguće utvrditi kome stvar pripada, najlogičnije je pokušati da se ona vrati vlasniku. Kod novčanika sa dokumentima to je relativno jednostavno, jer se iz lične karte ili drugog dokumenta može saznati čiji je.

Kod telefona je situacija slična. Vlasnik može pokušavati da pozove svoj broj, a telefon može sadržati podatke koji omogućavaju da se osoba pronađe.

Mnogo je teža situacija kada na ulici pronađete samo gotovinu.

A, šta ako pronađete novac?

Recimo da na parkingu ugledate kovertu sa većom količinom novca. Nema imena, adrese, dokumenata niti bilo čega što odmah otkriva vlasnika.

Da li to znači da možete da stavite novac u džep i nastavite svojim putem? Ne treba tako posmatrati situaciju.

Činjenica da ne znate kome novac pripada ne znači da je on postao vaš. Vlasnik može da se vrati na mesto gde ga je izgubio, da prijavi nestanak ili da na drugi način pokuša da ga pronađe.

Kod veće količine novca posebno je važno biti oprezan, jer kasnije može nastati problem upravo oko toga šta je pronađeno i šta je pronalazač uradio nakon pronalaska.

Najlakše je kada pronađete dokumenta

Ako u novčaniku pronađete ličnu kartu, vozačku dozvolu ili neki drugi dokument, praktično je jasno da stvar ima vlasnika.

Isto važi za kartice, članske legitimacije, poslovne kartice i druge predmete koji omogućavaju identifikaciju osobe.

U takvoj situaciji nema mnogo prostora za dilemu: cilj bi trebalo da bude da se pronađeni predmet vrati osobi kojoj pripada.

Telefon pronađen na klupi nije poklon

Mobilni telefon je možda najbolji primer stvari koju ljudi mogu pronaći gotovo bilo gde - na klupi, u kafiću, prodavnici, autobusu ili na ulici.

Vlasnik će verovatno pokušati da ga pozove čim shvati da ga nema.

Zato nije dobra ideja uzeti telefon i isključiti ga, izvaditi SIM karticu ili ga resetovati kako bi se onemogućilo pronalaženje vlasnika.

Ako se telefon pronađe u autobusu, tržnom centru, restoranu ili drugom objektu, korisno je obratiti se zaposlenima ili službi koja prikuplja izgubljene stvari.

Šta ako vlasnik ne može da se pronađe?

To je najkomplikovaniji deo cele priče. Ako pronađete predmet bez ikakvih podataka o vlasniku, ne znači da treba odmah da ga proglasite svojim.

Najbezbednije je da pronađenu vrednu stvar predate nadležnima ili odgovornoj službi, posebno ako je reč o većoj količini novca, skupocenom telefonu, nakitu ili drugom predmetu velike vrednosti.

Kod stvari pronađenih u javnom prevozu, prodavnici, hotelu, restoranu ili drugom objektu, prvo mesto kojem možete da se obratite često je upravo osoblje tog objekta.

A, šta ako je u pitanju mala suma novca?

Pronađenih 100 ili 200 dinara ljudi uglavnom neće doživeti isto kao novčanik sa dokumentima i velikom količinom novca.

Ipak, princip je isti - činjenica da je nešto malo vredno ne znači automatski da pripada osobi koja ga je pronašla.

Kod sitnog novca često je praktično nemoguće utvrditi ko ga je izgubio, ali kod vrednijih stvari situacija je potpuno drugačija.

Posebno oprezno sa nakitom i skupocenim predmetima

Pronađen zlatni lančić, prsten, sat ili skup telefon mogu vredeti stotine ili hiljade evra.

Takve stvari nije pametno tretirati kao "srećan pronalazak".

Što je predmet vredniji i što je lakše utvrditi ko ga je izgubio, to je veća odgovornost osobe koja ga je pronašla da pokuša da ga vrati vlasniku ili ga preda nadležnima.

Šta ako neko pronađe vaš novac?

Situacija je mnogo jasnija kada se zamislimo u suprotnoj ulozi.

Ako izgubite novčanik sa 300 evra, dokumentima i karticama, sigurno ne biste želeli da osoba koja ga pronađe jednostavno kaže: „Imam sreće danas.“

Isto važi za telefon koji ste izgubili u autobusu ili nakit koji vam je ispao na ulici.

Za osobu koja je izgubila predmet on ima mnogo veću vrednost nego što može imati za nekoga ko ga je slučajno pronašao.

Najvažnije je šta uradite nakon pronalaska

Samo pronalaženje tuđe stvari nije isto što i namerno zadržavanje te stvari za sebe.

Ako pronađete predmet i pokušate da utvrdite čiji je, kontaktirate odgovarajuću službu ili ga predate nadležnima, postupate potpuno drugačije nego neko ko pronađeno sakrije, potroši novac ili proda predmet.

Zato je najjednostavnije pravilo: Ako pronađete nešto što očigledno pripada drugoj osobi, nemojte odmah pomisliti da ste pronašli "poklon".

Pronašli ste tuđu izgubljenu stvar, a pitanje šta ćete sa njom uraditi tek tada počinje.

Jer možda je neko samo nekoliko minuta ranije prošao istom ulicom i očajnički pokušava da se seti gde mu je ispao novčanik, telefon ili novac.

(BizPortal)