CENE ENERGENATA NASTAVLJAJU DA RASTU: Najnovije vesti sa tržišta
CENE energenata na evropskom i svetskom tržištu nastavljaju rast i cena sirove nafte tipa Brent prešla je granicu od 106,04 dolara po barelu, dok se evropski prirodni gas ponovo približio nivou od 80,51 evra po megavat-satu.
Cena američke WTI nafte (West Texas Intermediate) trenutno se kreće u rasponu od 101,09 dolara po barelu za fjučers ugovore.
Evropski berzanski indeksi beleže pad - nemački DAX sa padom od 0,30 odsto, ruski MOEX sa padom od 0,11 odsto i FTSE sa padom 0,57 odsto.
Fjučersi evropskog prirodnog gasa na amsterdamskom TTF tržištu kretali su se danas u rasponu od 80 do 82,59 evra za megavat-sat.
Prema podacima sa portala Investing.com, cena TTF fjučersa dostigla je 80 evra po megavat-satu.
Američki indeksi zabeležili su blagi pad.
Vrednost evra prema dolaru na valutnom tržištu iznosi 1,1639 dolara.
Cena zlata iznosi 4.393,50 dolara za trojsku uncu, uz blagi dnevni pad od 0,30 odsto, prema podacima za fjučerse.
Cena pšenice na svetskim berzama iznosi 735,75 centi za bušel, uz dnevni pad od 0,74 odsto.
(Tanjug)
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