ZA OVO DAJE 5.500 EVRA: Muškarac iz Srbije spreman je dobro da plati onome ko mu pomogne
MUŠKARAC iz Srbije spreman je da plati čak 5.500 evra osobi koja mu pomogne da pronađe odgovarajuće seosko imanje.
U objavi se navodi da je za informaciju koja dovede do kupoprodaje predviđena nagrada od 2.500 evra, dok je dodatnih 3.000 evra ponuđeno ukoliko pronađeno imanje ispunjava još jedan važan uslov.
A uslovi su prilično precizni.
Kupac traži seosko imanje koje ima direktan izlaz na reku, ali ne bilo koju reku. Kako je navedeno u oglasu, u obzir dolaze samo određene lokacije u Srbiji. (Link ka objavi na Fejsbuku)
Geografski, potraga je ograničena na celu Šumadiju, kao i na područje Podrinja od Loznice do Bajine Bašte.
Međutim, postoji još jedan, veoma važan uslov.
Na imanju bi trebalo da postoji i nepresušivi izvor pijaće vode.
Upravo zbog toga oglas je izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama, budući da se ne viđa često da neko nudi nekoliko hiljada evra za informaciju o nekretnini koja ispunjava tako specifične kriterijume.
Nagrada zavisi od uslova
Prema objavi, osoba koja pomogne i dovede do realizacije kupoprodaje može da dobije 2.500 evra.
Ukoliko imanje, pored izlaza na reku, poseduje i nepresušivi izvor pijaće vode, nagrada raste na ukupno 5.500 evra.
Autor oglasa pozvao je sve koji znaju za imanje koje bi moglo da odgovara njegovim kriterijumima da mu se jave.
"Hvala unapred svima koji mogu da pomognu", navodi se u objavi.
Ostaje da se vidi da li će neobična potraga uroditi plodom, ali je jasno da je oglas privukao pažnju upravo zbog veoma konkretnih zahteva – reka, izvor pijaće vode i seosko imanje, uz nagradu koja može da dostigne čak 5.500 evra.
(Direktno)
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