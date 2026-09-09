OPOMENA KOŠTA: Banke naplaćuju i to što vas opominju da kasnite sa plaćanjem rate, evo i koliko

KAO da nije dovoljna muka ako nemate novac da na vreme platite dospelu ratu zaduženja ili ste kliznuli u dozvoljeni minus, već ćete obaveštenje o tome od banke dodatno platiti. Cena opomene da ste u kašnjenju, u zavisnosti od banke do banke, košta od 200 do 400 dinara, ali po opomeni, tako da u slučaju da ih bude više, više će vas i koštati.

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Obaveštenje o tome da kasnite sa uplatom obaveza u Erste banci košta 200 dinara po opomeni, dok isto toliko ili 250 dinara naplaćuje Alta banka. Banka Poštanska štedionica naplaćuje sličan iznos za obaveštenje o dugovanju - 230 dinara po opomeni.

U Intezi i NLB Komercijalnoj banci svaka opomena košta 300 dinara, dok je ona nešto viša u Rajfajzen banci i iznosi 385 dinara.

AIK banka svaku opomenu građanima naplaćuje 400 dinara po omeni.

Prema stavu Narodne banke Srbije (NBS), naknade koje banke naplaćuju moraju biti povezane sa stvarnim administrativnim troškovima koje banka ima, kao što su trošak štampanja i slanja preporučene pošte. Banka ne bi smela da koristi opomene kao kaznenu meru za ostvarivanje ekstraprofita.

Takođe, svaki iznos opomene mora biti jasno naveden u važećem tarifniku banke i ugovorima koji je dostupan na sajtu banke. Ako banka pokuša da naplati iznos veći od onog koji je bio važeći u trenutku potpisivanja ugovora, klijent ima pravo na prigovor.

Ekonomista Ljubomir Madžar za Direktno.rs ukazuje da banke imaju pravo da naplaćuju ove naknade, ali napominje da je teško proceniti da li su one previsoke, jer je reč o usluzi čiju je stvarnu cenu teško precizno utvrditi.

- Niko ne može da proceni da li je cena koju oni nameću prevelika ili nije, jer je to prosto priroda te usluge. To ne može tačno da se proceni. Ima tu, međutim, jedna pozitivna stvar, a to je da imamo više banaka. Ako klijent nije zadovoljan, može da promeni banku i, na kraju, konkurencija malo to poravnava - kaže Madžar.

(Direktno)