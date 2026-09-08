Izmenjeni cenovnik MUP za izradu dokumenata: Novi teret za volane

NOVI udar na kućni budžet vlasnika automobila stiže za samo nekoliko dana. Od 12. septembra stupa na snagu izmenjeni cenovnik Ministarstva unutrašnjih poslova za izradu javnih isprava, ličnih dokumenata i registarskih tablica. To će biti već drugo poskupljenje za dva meseca, pošto su od 1. jula povećane i republičke administrativne takse.

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Za vozačku dozvolu ubuduće će biti potrebno izdvojiti 444 dinara, za saobraćajnu 858, dok će vlasnici oldtajmera najskuplje proći. Par registarskih tablica po izboru koštaće čak 13.344 dinara, odnosno 5.002 dinara više nego do sada.

Radne mašine PAR tablica za vozila kojima se obavlja auto-taksi prevoz, sa oznakom "TX", koštaće 1.380 dinara. Kada je reč o motociklima, teškim triciklima, mopedima, lakim triciklima i lakim četvorociklima, jedna registarska tablica koštaće 696 dinara. Za traktore i radne mašine plaćaće se 960 dinara za par tablica, dok će tablica za priključno vozilo koštati 780 dinara.

Vlada Srbije donela je Uredbu o izmeni Uredbe o vrstama usluga koje pruža Ministarstvo unutrašnjih poslova i visini taksi za pružene usluge. Razlika u cenama ovih troškova u odnosu na stari cenovnik ide od nekoliko desetina do nekoliko hiljada dinara.

Kako piše u tekstu Uredbe, objavljene u "Službenom glasniku", troškovi izrade vozačke dozvole biće 444 dinara, probne vozačke dozvole 468 dinara, saobraćajne dozvole 858 dinara, a potvrde o privremenoj registraciji 60 dinara.

- Za registracionu nalepnicu za unutrašnju i spoljašnju upotrebu plaćaće se po 342 dinara. Za par registarskih tablica za teške četvorocikle, putnička vozila, autobuse, trolejbuse i teretna vozila izdvajaće se 1.380 dinara. Duplikat registarskih tablica za ta vozila koštaće 2.730 dinara - navodi se u dokumentu.

Najveće poskupljenje međutim, čeka vlasnike vozila od istorijskog značaja. Za par registarskih tablica po izboru građana za oldtajmere biće potrebno izdvojiti 13.344 dinara. Isti iznos plaćaće se i za posebnu zadnju tablicu po izboru građana za vozila od istorijskog značaja. Upravo će ova kategorija vozača najviše osetiti promenu cenovnika, jer su troškovi za njihove tablice značajno povećani.

Pojedinačne stavke možda ne deluju kao veliki udar na kućni budžet, ali kada se na šalteru istovremeno nađe više dokumenata, račun se brzo uvećava. Naročito ako se ima u vidu da su administrativne takse već povećane od 1. jula u okviru usklađivanja sa inflacijom.

Tako, primera radi, ako vozač istovremeno vadi novu vozačku dozvolu, novu saobraćajnu dozvolu i registracionu nalepnicu, ranije ga je sve to koštalo 1.151 dinar, a od 12. septembra biće 1.644 dinara.