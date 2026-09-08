AUTO-PUTEM DO JADRANA: "Zelena dozvola" za nastavak gradnje „Putevi Srbije“

„Putevi Srbije“ su Ministarstvu zaštite životne sredine podneli zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu, za fazno izvođenje radova na izgradnji auto-puta E-763, Beograd – Južni Jadran. Ovaj zahtev se odnosi na „deonicu 1“ koja prolazi kroz opštine Požega i Arilje, odnosno, na nastavak autoputa koji će u budućnosti spojiti Beograd sa crnogorskom granicom u mestu Boljare.

N. Janković

- Postojeća trasa Beograd – Čačak – Požega (autoput Miloš Veliki) nastavlja se izgradnjom kroz Arilje, Ivanjicu, Sjenicu (Duga poljana), sve do Boljara – saopštili su „Putevi Srbije“.

N. Janković

Nastavak gradnje počeće u Požegi, u mestu Prilipac gde će se naći saobraćajni čvor koji pravac prema Crnoj Gori razdvaja od već izgrađenog autoputa „Miloš Veliki“. Trasa se nastavlja prema jugu uz reku Moravicu. Petlja koja autoput povezuje sa Ariljem nalaziće se u naselju Virovo. Samo na prvoj deonici za koju se traži „zelena dozvola“, biće izgrađeno 12 mostova.

U budućnosti, nove deonice autoputa će prema projektu biti u istom kvalitetu kao i autoput „Miloš Veliki“.