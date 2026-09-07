INTESA INVEST PREMAŠILA MILIJARDU EVRA IMOVINE POD UPRAVLJANJEM: Poverenje klijenata pokretač nove ere investiranja

DRUŠTVO za upravljanje investicionim fondovima Intesa Invest, osnovano od strane Banca Intesa, članice međunarodne bankarske grupacije Intesa Sanpaolo, ostvarilo je značajnu poslovnu prekretnicu - imovina pod upravljanjem premašila je milijardu evra. Time je Intesa Invest, najveće društvo u delu upravljanja alternativnim investicionim fondovima u Srbiji sa tržišnim učešćem većim od 41%, dodatno potvrdilo status jednog od ključnih učesnika na domaćem tržištu upravljanja imovinom.

Fotografija: Banca Intesa

Dostizanje ove vrednosti predstavlja važan trenutak ne samo za Intesa Invest, već i za celokupno tržište investicionih fondova u Srbiji, koje poslednjih godina ubrzano raste. Razvoju tržišta doprinose sve veća finansijska pismenost, rast interesovanja građana i privrede za investiranje, kao i potreba za dugoročnim i odgovornim planiranjem finansijske budućnosti.

Od osnivanja 2018. godine, Intesa Invest kontinuirano razvija svoju ponudu investicionih rešenja, oslanjajući se na ekspertizu grupacije Intesa Sanpaolo i iskustvo Eurizon Capital, jedne od vodećih evropskih kompanija za upravljanje imovinom. Za relativno kratko vreme, društvo je izraslo u jednog od lidera domaćeg tržišta. Neto prilivi dostigli su 125,6 miliona evra u prvih osam meseci 2026. godine, potvrđujući rastuće poverenje desetina hiljada klijenata koji investicione fondove vide kao važan instrument za dugoročno upravljanje imovinom i potencijalni rast vrednosti kapitala.

„Dostizanje milijardu evra imovine pod upravljanjem predstavlja snažnu potvrdu naše dugoročne strategije zasnovane na profesionalnom upravljanju, inovacijama i, iznad svega, poverenju naših klijenata. Posebno nas raduje što sve veći broj građana i kompanija investicione fondove prepoznaje kao važan instrument odgovornog finansijskog planiranja i dugoročnog očuvanja vrednosti kapitala. Ovaj rezultat nije samo značajan poslovni uspeh, već i pokazatelj postepenog sazrevanja domaćeg tržišta kapitala i promene u načinu na koji građani i kompanije razmišljaju o upravljanju svojom finansijskom budućnošću. To je naročito važno u vremenu kada duži životni vek i potreba za dugoročnom finansijskom sigurnošću postaju jedno od ključnih ekonomskih i društvenih pitanja savremenog doba. Investiciona kultura i pravovremeno planiranje zato imaju sve značajniju ulogu u stvaranju finansijske otpornosti pojedinaca, porodica i privrede u celini“, izjavio je Darko Popović, predsednik Izvršnog odbora Banca Intesa, u okviru koje posluje i Intesa Invest.

Ovo dostignuće ne predstavlja samo potvrdu ukazanog poverenja, već i odgovornost da nastavimo da podižemo standarde profesionalnog upravljanja imovinom i dalje podstičemo razvoj investicione kulture u Srbiji.

U narednom periodu Intesa Invest će nastaviti da unapređuje svoju investicionu ponudu, razvija nova rešenja i ulaže u finansijsku edukaciju tržišta, sa ciljem da savremeni investicioni proizvodi i stručna podrška budu dostupni još većem broju građana i kompanija.

Zahvaljujući razvijenoj poslovnoj mreži Banca Intesa, usluge ulaganja u investicione fondove Intesa Invest, kao i stručna podrška, dostupne su fizičkim i pravnim licima u više od 130 ekspozitura banke, u preko 70 gradova širom Srbije.