SVAKOG SATA SVE VIŠE PRIJAVA: Do 13 časova 423.000 ljudi zatražilo jednokratnu pomoć
ZA NOVČANU naknadu od 6.000 dinara se do 13 časova prijavilo 423.000 ljudi.
Podsetimo prijavljivanje punoletnih građana za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara počela je u ponoć a za ovaj novac trebalo bi da se prijave građani koji nemaju status nosioca prava u skladu sa Zakonom o pravu na besplatne akcije.
Ako se još niste prijavili, KLIKOM OVDE saznajte kako možete da podnesete prijavu.
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