Ekonomija

SVAKOG SATA SVE VIŠE PRIJAVA: Do 13 časova 423.000 ljudi zatražilo jednokratnu pomoć

В.Н.

07. 09. 2026. u 13:30

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ZA NOVČANU naknadu od 6.000 dinara se do 13 časova prijavilo 423.000 ljudi.

СВАКОГ САТА СВЕ ВИШЕ ПРИЈАВА: До 13 часова 423.000 људи затражило једнократну помоћ

Foto: KSCHiLI / Alamy / Profimedia

Podsetimo prijavljivanje punoletnih građana za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara počela je u ponoć a za ovaj novac trebalo bi da se prijave građani koji nemaju status nosioca prava u skladu sa Zakonom o pravu na besplatne akcije.

Ako se još niste prijavili, KLIKOM OVDE saznajte kako možete da podnesete prijavu.

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