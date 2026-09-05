NAFTA I DALJE STIŽE: Iran je uspeo da doskoči SAD-u

IRAN je zaobišao američku pomorsku blokadu kako bi održao isporuke nafte.

Foto: demin pan / Alamy / Profimedia

Izvoz iranske sirove nafte nastavljen je bez prekida tokom 40-dnevnog rata, uprkos napadima na naftnu i gasnu infrastrukturu i ozbiljnim logističkim izazovima koje je stvorila agresija i naknadna pomorska blokada, izjavio je iranski ministar za naftu Mohsen Paknedžad.

- Tokom 40-dnevnog rata, uprkos ratnim uslovima, izvoz sirove nafte iz zemlje nije prestao ni na jedan sat od 28. februara do uspostavljanja privremenog prekida vatre - rekao je Paknedžad, prenosi iranska televizija Press.

Prema rečima ministra, rat nije uspeo da zaustavi izvoz iranske sirove nafte, čak ni kada je iranska energetska infrastruktura bila pod stalnim napadima, prenosi Tanjug.

Paknedžad je rekao da je prva blokada obuhvatala liniju koja se proteže od Ras el-Hada do pakistanske luke Gvadar.

Kao odgovor, iranske vlasti su usvojile mere usmerene na održavanje prodaje i isporuke nafte uprkos ograničenjima.

- Proces prodaje nafte i njene isporuke kupcima obavljan je hiljadama kilometara od Persijskog zaliva i Omanskog mora - rekao je iranski ministar.

Novi podaci pokazuju da je prodaja iranske nafte Kini ostala uglavnom stabilna ove godine uprkos tome što je Vašington intenzivirao svoj ekonomski rat protiv zemlje, jer Teheran tvrdi da se isporuke sirove nafte međunarodnim kupcima nastavljaju.

- Naftna industrija nije sedela skrštenih ruku i nije stala. Tražimo različita rešenja i različite mere kako bismo došli do dana kada ćemo biti u mogućnosti da potpuno zaobiđemo ovu blokadu - dodao je on.

Paknedžad je rekao da je program koji cilja dodatnih 250.000 barela sirove nafte dnevno prešao u fazu primene, a da je već realizovano oko 70.000 do 80.000 barela dnevno.

(BizPortal)