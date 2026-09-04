NOVA PRAVILA EU NA SNAZI, A SRBIJA SPREMNA: Evo šta to znači za srpsko meso, mleko i druge proizvode

NOVA pravila EU o upotrebi antimikrobnih lekova stupila su na snagu 3. septembra.

Foto: Tanjug/Amir Hamzagić

Srbija ispunjava nove uslove, pa domaći proizvođači mogu da nastave izvoz obuhvaćenih proizvoda.

Nova pravila Evropske unije o upotrebi antimikrobnih lekova stupila su na snagu juče, 3. septembra, a Srbija se nalazi na listi zemalja koje ispunjavaju nove uslove za izvoz.

To znači da domaći proizvođači mogu da nastave da izvoze obuhvaćene životinje i proizvode životinjskog porekla na tržište EU.

Nova pravila Evropske unije o upotrebi antimikrobnih lekova od juče se primenjuju i na proizvode koji na evropsko tržište dolaze iz zemalja van EU.

Za Srbiju je najvažnije što je naš sistem kontrole prethodno prepoznat kao usklađen sa novim evropskim zahtevima. Zbog toga stupanje novih pravila na snagu ne predstavlja prepreku za nastavak izvoza obuhvaćenih proizvoda životinjskog porekla iz Srbije.

Odluka je posebno značajna za domaću poljoprivredu i prehrambenu industriju, imajući u vidu značaj tržišta Evropske unije za srpske proizvođače.

Srbija ispunila nove uslove EU

Srbija je još polovinom juna uvrštena na listu zemalja koje ispunjavaju nove zahteve Evropske unije u oblasti kontrole upotrebe antimikrobnih lekova.

To praktično znači da domaći proizvođači mogu da nastave plasman proizvoda koji su obuhvaćeni novim pravilima, pod uslovom da ispunjavaju sve propisane veterinarske i bezbednosne standarde.

Za Srbiju je ovo važna potvrda sistema kontrole veterinarskih lekova, zdravlja životinja i bezbednosti hrane.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić ranije je ocenio da odluka ima direktan značaj za domaću poljoprivredu i prehrambenu industriju, jer doprinosi sigurnosti izvoza i očuvanju pristupa jednom od najvažnijih tržišta za srpske proizvođače.

Šta se promenilo od 3. septembra?

Prema novim pravilima EU, izvoz određenih živih životinja i proizvoda životinjskog porekla na evropsko tržište sada je moguć samo iz zemalja koje mogu da dokažu da imaju pouzdan sistem kontrole upotrebe antimikrobnih lekova.

Cilj novih propisa je da se spreči nepravilna i prekomerna upotreba ovih lekova u proizvodnji hrane.

Antimikrobni lekovi koriste se za sprečavanje i lečenje infekcija kod životinja. Međutim, njihova prekomerna ili neodgovarajuća upotreba može doprineti razvoju antimikrobne rezistencije.

Reč je o pojavi kod koje bakterije i drugi mikroorganizmi postaju otporni na lekove koji su ranije bili efikasni u njihovom suzbijanju.

Zašto je ovo važno za potrošače?

Evropska unija poslednjih godina pooštrava pravila o upotrebi veterinarskih lekova upravo zbog sve većeg problema otpornosti bakterija na antibiotike.

Ako bakterije postanu otporne na postojeće lekove, lečenje infekcija može postati znatno komplikovanije. Zbog toga EU nastoji da ograniči upotrebu određenih antimikrobnih sredstava u proizvodnji hrane.

Nova pravila ne odnose se samo na proizvođače iz država članica, već i na zemlje koje žele da svoje proizvode plasiraju na tržište Evropske unije.

Koji proizvodi su obuhvaćeni?

Nova pravila odnose se na određene kategorije živih životinja i proizvoda životinjskog porekla namenjenih ljudskoj ishrani.

Među obuhvaćenim kategorijama nalaze se različite vrste domaćih životinja i proizvodi poput mesa, mleka, jaja i drugih proizvoda životinjskog porekla, u zavisnosti od konkretne kategorije i uslova koji se primenjuju.

Važno je naglasiti da se pravila ne primenjuju na potpuno identičan način na svaki proizvod. Za pojedine kategorije postoje posebni zahtevi i kontrole.

Zato činjenica da se Srbija nalazi na listi zemalja koje ispunjavaju nove uslove ne znači da svaki proizvod životinjskog porekla automatski može da bude izvezen bez dodatnih provera.

I dalje moraju da se ispune svi uslovi koji važe za konkretnu vrstu proizvoda.

Dobra vest za srpske proizvođače

Najvažnija informacija za domaće proizvođače jeste da nova pravila nisu zatvorila vrata evropskom tržištu.

Srbija je uspela da ispuni uslove koji se odnose na kontrolu upotrebe antimikrobnih lekova i tako zadrži mogućnost izvoza obuhvaćenih proizvoda na tržište EU.

To je posebno važno za proizvođače koji su već orijentisani na evropsko tržište, jer bi neusaglašenost sa novim pravilima mogla da predstavlja ozbiljnu prepreku izvozu.

Za prehrambenu industriju i poljoprivredu ovo predstavlja potvrdu da domaći sistem kontrole mora da nastavi da prati evropske standarde.

Kontrole se nastavljaju

Iako su nova pravila od juče na snazi, to ne znači da su kontrole ukinute.

Naprotiv, proizvođači i dalje moraju da ispunjavaju veterinarske, zdravstvene i bezbednosne uslove za izvoz u Evropsku uniju.

Nastaviće se i usklađivanje domaćih propisa sa evropskim standardima, kao i kontrola načina na koji se veterinarski lekovi koriste u proizvodnji hrane.

Za Srbiju je zato najvažnije da je 3. septembar dočekala sa ispunjenim uslovima za nastavak izvoza.

Nova pravila EU od juče su na snazi, ali srpski proizvođači obuhvaćenih proizvoda mogu da nastave da računaju na evropsko tržište, uz poštovanje svih propisanih standarda.

(BizPortal)

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