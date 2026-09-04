ODBROJAVANJE: Uskoro velika konferencija Kapital u pokretu, za 5 dana finansijska elita u Beogradu

DOMAĆE finansijsko tržište nalazi se na raskrsnici između tradicionalnog modela štednje i hitne potrebe za razvojem alternativnih investicionih kanala.

Foto: Promo

U Sava Centru 9. septembra na konferenciji “Kapital u pokretu” okupljaju se vodeći donosioci odluka, bankari, investitori i predstavnici privrede kako bi redefinisali sudbinu kapitala u Srbiji.

Može li ovaj dijalog stvoriti pouzdaniji i dinamičniji finansijski sistem koji će građanima doneti veći prinos, a kompanijama lakši put do razvoja?

Tišina pre nego što se upale svetla finansijske scene

Sala u Sava Centru još uvek je u polumraku, dok tehničari proveravaju ozvučenje i video-zidove na kojima će uskoro bljesnuti grafikoni kretanja kapitala. Nekoliko stotina praznih stolica čeka ljude koji svakodnevno upravljaju milionima evra, donose regulatorne odluke i kreiraju ekonomske politike naše zemlje.

U ovoj prostoriji se neće voditi akademske rasprave, već razgovori o tome kako promeniti pravila igre na domaćem tržištu i omogućiti novcu koji miruje da se spoji sa realnim razvojnim projektima.

Kako sačuvati realnu vrednost novca, šta je potrebno da se građani vrate Beogradskoj berzi, ko može da pokrene milijarde evra koje danas leže neiskorišćene i u koje će se industrije ulagati tokom naredne decenije?

To su četiri ključna pitanja o kojima će 9. septembra u Sava Centru detaljno govoriti najvažniji predstavnici finansijskog sektora u Srbiji.

Konferencija „Kapital u pokretu“ okupiće učesnike koji tržište ne posmatraju pasivno, već svakodnevno vuku poteze koji utiču na našu ekonomsku stvarnost.

Kako odbraniti realnu vrednost kapitala kroz generacije

Prva velika tema biće posvećena dugovečnosti kapitala i strategijama za njegovo očuvanje i uvećanje tokom dugih vremenskih perioda. Na uvodnom panelu pod nazivom „The Longevity of Capital“ govoriće izvršni direktor Beogradske berze Lazo Ostojić, predsednik Komisije za hartije od vrednosti Marko Janković, predsednica Izvršnog odbora ALTA banke Una Sikimić, generalna direktorka kompanije Vista Rica Stanislava Petković i profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Velimir Lukić.

Njihov zadatak biće da odgovore na pitanje kako profesionalno upravljanje kapitalom i korišćenje investicionih fondova mogu zaštititi bogatstvo od inflatornih pritisaka. Kada se novac prenosi sa generacije na generaciju, najvažniji cilj nije brza zarada, već stabilnost koja se postiže diversifikovanim i dugoročnim planiranjem.

Panelisti će analizirati kako izgraditi sisteme koji omogućavaju da akumulirani kapital ostane vitalan i koristan čak i u periodima velikih tržišnih kriza.

Može li domaća berza postati stvarna alternativa bankarskim kreditima

U drugom delu konferencije fokus se seli na samu infrastrukturu našeg tržišta kapitala. O budućnosti Beogradske berze i razvoju novih instrumenata raspravljaće generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić, finansijski stručnjak i investitor Ivan Gavanski, izvršni direktor društva Intesa Invest Srđan Maletić i osnivač i direktor Orion telekoma Slobodan Đinović.

Oni će analizirati zašto domaća berza još uvek kaska za regionalnim centrima i šta joj nedostaje da postane magnet za kvalitetne kompanije i investitore. Posebna pažnja biće posvećena izdavanju korporativnih obveznica kao modernoj alternativi bankarskim kreditima.

Za velika preduzeća poput Telekoma ili Oriona, ali i za srednje firme, tržište kapitala može otvoriti brže i fleksibilnije izvore finansiranja, dok građanima nudi priliku da direktno investiraju u razvoj uspešnih domaćih brendova.

Razbijanje strahova i prepreka za male investiture

Najveća misterija naših finansija jeste kontrast između ogromne štednje građana i minimalnog učešća u investicionim fondovima.

Na trećem panelu govoriće direktor kompanije Ananas Marko Carević, pomoćnik ministra finansija Ognjen Popović, član Izvršnog odbora ALTA banke Željko Devčić i direktor Raiffeisen Investa Rade Bjelobaba.

Oni će se suočiti sa pitanjem: da li građani Srbije ne investiraju zbog straha od gubitka, nedostatka finansijskog obrazovanja ili zato što na našem tržištu jednostavno nema dovoljno dobrih i prepoznatljivih investicionih prilika?

Država je donela strategiju razvoja tržišta kapitala, banke i fondovi imaju spremne platforme, a digitalne kompanije poput Ananasa menjaju navike potrošača.

Panelisti će pokušati da definišu kako ove elemente povezati u jednostavan, bezbedan i privlačan sistem za male investitore.

Tehnologija i geopolitika na završnom panelu u Sava Centru

Konferencija se završava pogledom u budućnost i analizom globalnih trendova koji utiču na lokalne odluke.

Na panelu posvećenom geopolitici i veštačkoj inteligenciji govoriće predsednik Uprave Triglav Investments Benjamin Jošar i predsednik Nadzornog odbora kompanije Vista Rica Zoran Popović, uz predstavnike investicionih fondova i privrede.

Oni će pokušati da mapiraju sektore koji će privući najviše kapitala u narednoj deceniji i daju odgovor na pitanje kako tehnološke promene menjaju ulogu tradicionalnih investitora. Svečano osmišljen program konferencije „Kapital u pokretu“ počinje u 9 časova u Sava Centru, a diskusije će trajati tokom celog dana, ostavljajući učesnicima dovoljno prostora za umrežavanje i razmenu konkretnih poslovnih ideja.