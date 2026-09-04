DIREKTNO NA KUĆNU ADRESU: Važna novina za sve koji upisuju nekretninu u katastar
NAKON što pravo svojine bude upisano u katastar nepokretnosti, građaninu će biti dostavljen dokument sa informacijom da je upis izvršen, saopštio je danas Republički geodetski zavod (RGZ).
Izveštaj će biti dostavljen poštom na kućnu adresu i putem eSandučeta na portalu eUprava.
- Do sada je posao katastra formalno bio završen samim upisom u evidenciju. Prepoznali smo, međutim, da građanin ne treba sam da traži informaciju i proverava da li je postupak okončan. Kada država završi upis, građanin treba to i da zna - navodi se u saopštenju.
Iz RGZ ističu da ova informacija za građane nije samo jedan papir, jer, kako navode, za građanina koji je godinama čekao da reši pitanje svoje nepokretnosti, to je sigurnost da je jedan važan životni posao konačno završen.
Postupak se sprovodi na osnovu potvrde Agencije za prostorno planiranje i urbanizam Republike Srbije, na osnovu koje RGZ vrši upis u katastar nepokretnosti.
(Tanjug)
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