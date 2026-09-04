MILEJ PRETI SANKCIJAMA: Ne smete eksploatisati naftu na Foklandima

ARGENTINSKI predsednik Havijer Milej upozorio je da će uvesti ekonomske sankcije firmama koje eksploatišu naftu blizu Foklandskih ostrva, britanske prekomorske teritorije nadomak Argentine, oko koje su dve zemlje vodile rat.

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U nacionalnom obraćanju, Milej je rekao da "vetrovi promena" idu u prilog argentinskom zahtevu za ostrva, ohrabreni znacima da bi SAD mogle da preispitaju svoj stav o neutralnosti po tom pitanju, prenosi danas BBC. Milej je istakao da je naftno polje Morski lav, gde britanska i izraelska firma treba da započnu istraživačke radove, "jasna i prisutna opasnost".

Argentinski predsednik je objavio svoj plan sankcija, ponavljajući da su Foklandi "istorijski i pravno" argentinska ostrva. Procenjuje se da naftno polje Morski lav, oko 209 kilometara od ostrva, sadrži 1,7 milijardi barela nafte. Dve naftne kompanije, britanska Rokhoper Eksplorejšn i izraelska Navitas Petroleum, trebalo bi da počnu sa vađenjem nafte u roku od dve godine. "Ako ne reagujemo brzo za nekoliko meseci, oni će imati materijalni kapacitet da pristupe nafti koja se nalazi ispod našeg mora, a to je nešto što se nikada ranije nije dogodilo", rekao je Milej.

Još nije jasno kako ili u kojoj meri će sankcije biti uvedene ili pooštrene, navodi BBC i dodaje da u Argentini važeći zakon već dozvoljava ograničenja aktivnosti naftnih kompanija koje učestvuju u projektima koji se smatraju neovlašćenim na ostrvima. Milej je, takođe, najavio planove za pomorsku bazu na Ognjenoj zemlji na jugu Argentine, rekavši da Vašington i predsednik SAD Donald Tramp "procenjuju svoj istorijski stav u vezi sa Foklandskim ostrvima", koje Argentina naziva Malvinima.

- To nisu prazne reči, jer oni razumeju da je Argentina pouzdan partner i vredan saveznik u decenijama koje dolaze - rekao je, opisujući Veliku Britaniju kao naciju "u opadanju".

Britanija i Argentina su ratovale 1982. godine, kada su se argentinske snage iskrcale na Foklandska ostrva da bi potvrdile teritorijalni zahtev, što je izazvalo 74-dnevni rat oko te teritorije nakon što ih je britanska vojna operativna grupa izbacila. Sukob je doveo do smrti 255 britanskih vojnika, tri stanovnika ostrva i 649 argentinskih vojnika.

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