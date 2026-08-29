OFAK PRODUŽIO LICENCU I MOL-U: Nastavljaju se pregovori do kraja septembra o preuzimanju NIS-a

MAĐARSKA kompanija MOL objavila je da je dobila licencu Kancelarije za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija SAD (OFAK) da nastavi pregovore o kupovini većinskog udela u Naftnoj industriji Srbije (NIS) do 30. septembra.

Taneček David / ČTK / Profimedia

OFAC je, takođe, juče obnovio posebnu licencu kojom se NIS-u omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije zaključno sa 30. septembrom.

MOL grupa je 19. januara 2026. saopštila da je potpisala glavne odredbe obavezujućeg okvirnog sporazuma sa kompanijom "Gaspromnjeft" o kupovini udela od 56,15 odsto u srpskoj kompaniji.

Ova mađarska kompanija je, kako je tada navedeno, pregovarala i sa nacionalnom naftnom kompanijom Ujedinjenih Arapskih Emirata - ADNOK o njenom ulasku u vlasničku strukturu NIS-a kao manjinskog akcionara.

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović istakla je da je novo produženje licence signal da postoji napredak i volja da se osigura dodatno neophodno vreme kako bi se ova kompleksna transakcija završila. Ona je rekla da je omogućen nastavak poslovanja kompanije i rad Rafinerije nafte u Pančevu, kao i da su pregovori između mađarskog MOL-a i većinskog vlasnika "Gaspromnjefta" u završnoj fazi.

(RT Balkan)

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