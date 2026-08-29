"PAO" ISTORIJSKI DOGOVOR: SAD preuzimaju kontrolu nad naftnim rezervama Venecuele

SJEDINjENE Američke Države sklopile su sporazum o nafti sa Venecuelom kojim će dobiti većinsku kontrolu nad više od 65 milijardi barela dokazanih rezervi te zemlje, izjavio je danas američki predsednik Donald Tramp.

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- Na moje uputstvo, državni sekretar Marko Rubio i sekretar za rat Pit Hegset, u tesnoj saradnji sa veoma poštovanom privremenom predsednicom Venecuele, Delsi Rodrigez, i kroz partnerstvo sa privatnim preduzećima, obezbedili su većinsku kontrolu SAD nad više od 65 milijardi barela rezervi nafte u Venecueli, bez ikakvih troškova za američke poreske obveznike - napisao je Tramp na društvenoj mreži Trut Socijal, preneo je Rojters.

Tramp je rekao da će sporazum više nego udvostručiti američke rezerve nafte. Američki zvaničnik je naveo da će SAD kontrolisati 55 odsto efektivne proizvodnje iz zajedničkog poduhvata i dobijati naftu po ceni troška. Rodrigez je potvrdila sporazum u objavi na Telegramu i nazvala ga "istorijskim".

Prema njenim rečima, naftni projekti obuhvaćeni sporazumom generisaće 209 milijardi dolara poreza. Ona je navela da sporazum pokriva 17 strateških polja sa ukupno 65 milijardi barela dokazanih rezervi, ali nije precizirala koliki će biti udeli SAD i Venecuele.

Prema navodima iz izveštaja, sporazum bi mogao da stvori drugu najveću privatnu naftnu kompaniju na svetu prema rezervama i da obezbedi američke zalihe nafte za decenije. Venecuela trenutno proizvodi oko 1,25 miliona barela sirove nafte dnevno, dok je u julu proizvodila 1,16 miliona barela dnevno, pokazalo je istraživanje Blumberga.

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Vašington istovremeno traži načine za obnavljanje svojih strateških rezervi nafte, uključujući mogućnost razmene sirove nafte sa američkim proizvođačima. Trampova administracija se suočava i sa pritiskom zbog rasta cena benzina uoči novembarskih srednjoročnih izbora, dok bi jeftinije zalihe i povećanje proizvodnje mogli da ublaže taj pritisak.

Ovaj sporazum usledio je nakon poteza SAD prema Venecueli, uključujući svrgavanje predsednika Nikolasa Madura u januaru, zaplenu venecuelanskih tankera za naftu i napade na brojne brodove za koje je navedeno da su prevozili drogu iz Venecuele, u kojima je poginulo više od 200 ljudi. Međutim, plan bi mogao da se suoči sa pravnim izazovima i političkim promenama u Vašingtonu, ističu stručnjaci. Rukovodilac za ekonomska pitanja u Blumberg Ekonomiksu Kris Kenedi ocenio je da bi nastojanje Trampove administracije da obezbedi udeo u venecuelanskim rezervama nafte moglo da bude kontraproduktivno za dugoročna ulaganja u tamošnju industriju zbog političkog rizika koji nosi.

Objava sporazuma izazvala je negativne reakcije na društvenim mrežama. Pojedini Venecuelanci optužili su Rodrigez da "poklanja" naftu zemlje, dok su drugi kritikovali to što se u sporazumu ne pominju demokratska tranzicija i raspored izbora.

Ševron, jedina američka kompanija koja trenutno proizvodi naftu u Venecueli, odbio je da komentariše sporazum, kao i EksonMobil. Vanredni profesor na Univerzitetu u Njujorku Alehandro Velasko ocenio je da je sporazum "potpuno bez presedana" i rekao da Venecuela "rizikuje da postane igralište američkog kapitalizma".

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