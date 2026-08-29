PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje svečanosti otvaranja prve fabrike humanoidnih robota u Srbiji kompanije „Minth“ u Šapcu.

Foto: Novosti/Printskrin

Obilazak fabrike

Posle sastanka predsednik je proveden u obilazak prve fabrike za proizvodnju humanoidnih robota, gde su mu objasnili kako teče izrada robota po etapama.

- Svakoj stanici treba 15-20 minuta, odnosno oko 60 minuta za sklapanje jedne noge - rečeno je predsedniku.

Predsednik je zaposlenima poželeo mnogo uspeha i srećan rad.

Vučiću je pokazan i primer šake najnovije generacije koja se postavlja na robota.

- Imaju sve zglobove i sve što imamo i mi - dodao je predsednik.

- Imaju vrlo izražene senzore na jagodicama prstiju, da tako kažem. Tako da mogu da upravljaju i čašama i šoljama sa neverovatnom preciznošću, baš kao i čovek - rekao je Vučić.

Predsednik je rekao da je predsednik Čin, danas zapošljava ukupno oko 4.300, i da svih 6 pogona radi 24 sata dnevno.

- Ove godine 50% veća proizvodnja, a dogodine očekuje da dostigne izvoz od 1,5 milijardi evra iz srpskih fabrika. Kako je to skormno počelo. Dobar čovek, brine o ljudima, kao i o našim dečacima i devojkama u Kini. On podiže Loznicu, Šabac i to nam je mnogo znalajno za izvoz. A bićemo i značajni kupci kvadropeda - naveo je Vučić.

Predsednik je rekao da je 7,2 stopa nezaposlenosti u Srbiji, i da je deo rezultata je u tome i što starimo kao nacija.

- Strašno je važno da ovo izađe kao proizvod "mejd in Serbia". Zamolio sam gospodina Čina, da cena za nas bude jeftinija. Za ono šta smo zaintereosvani za našu vojsku da bude jeftinije - kazao je Vučić.

Predsedniku je objašnjeno da se prvo testiraju noge, koje se onda montiraju na grudni koš, a posle provere sledi kalibracija i da je to najvažniji deo celog procesa.

Vučić ističe da Srbija nema još dovoljno ljudi koji sve te stavke znaju, te da su Kinezi uvek tu da pomognu.

- Važno je da brzo učimo, srećan sam što to čujem - dodao je predsednik, nakon što mu je rečeno da u fazi kalibracije naši radnici to ipak mogu da rade sami i da su dovoljno obučeni.

Kako je objašnjeno robot tokom kretanja oko sebe pravi 3D mapu sveta oko sebe. Svaka stavka se pažljivo testira i između svakog testa se prave pauze. Tek u poslednjoj sekciji robot staje na noge, i onda sledi testiranje njegove funkcionalnosti.

- On 50 puta u sekundi pravi proračun svoje ravnoteže - rečeno je predsedniku.

- Predivan spoj kineskih i američkih tehnologija, dodali su.

- Komplikovano je, nije to samo da puštate kao na traci - dodao je predsednik.

- Ovde prenosimo znanje koje nema svuda. Ogroman poduhvat i nadam se da su svi svesni toga - rekli su predsedniku srpski predtsavnici kompanije koji su odgovrni za proizvodnju.

- Važno mi je da vidim kako može robo-dog može prepreke da prelazi i kakva mu je stabičnost. To će biti zanimljivo... Ovu platformu možemo da napravimo stabilnu i da služi za više stvari, za prenos povređenih i ljudi i lica i za nošenje hrane i vode, čega god. U svakim uslovima. U isnpekcijskim poslovima... Za saobraćaj će lakše da nam služe humanoidni roboti... Što da gubimo živote ljudi, ako imamo robote koji mogu savrešno da oabve posao. Imamo sve više staračkih domaćinstava. Za par godina moćućemo nekom da obezebdimo podršku kući... Da ne kažem koliki je ovo ekonosmki bum i da mi ovo ponudimo svetu - rekao je Vučić, te dodao da mogu da se naprave roboti-mineri i oni koji će služiti u protivpožarnoj zaštiti.

Testiranje robota na preprekama traje oko 2 sata.

- Za nas je najvažnije da se istaknemo u proizvodnji. Procena je da će 2050. tržište robota us vetu biti 5 biliona evra, dakle dva puta više nego što je danas tržište automobila danas. A već 2035. britanski mediji kažu da će preko 200 milijardi da vredi tržište robota. Zato smo na vreme počeli - rekao je Vučić.

Predsednik kaže da kvadroper najmanje 100 sati mora da bude proveren i tek onda da se puti na tržište vojske jer tu ne sme da bude kreške.

- Videćete ih za 15 dana na delu. Sa ponosom vam kažem. Videćete ih ne samo da hodaju već i da koriste oružje i to vrlo ozbiljno - rekao je Vučić.

Predsednik dodaje da je Srbija u prvih 60 po pitanju veštačke inteligencije ogroman uspeh, ali se nada da će to ići i do 40.

- Videli ste upotrebu kineske i američke tehnologije, oni sarađuju, mi se trudimo da sa Amerikancima radimo u dtaa centrima i superkompjuterima. Predsednik Čin doživaljava Srbiju kao drugu otadžbinu i ima velike planove. Ovaj ugovor koji potpisujemo prekosutra za baterije one su najsofisticiranije u svetu. Nešto smo čuvali da vas iznenadimo za koji dan, a nešto za koji mesec - rekao je Vučić.

- Srbija ima snagu da uče. Ti koji to govore treba da sezapitaju zašto nemamo dovoljno snage... Neka se pitaju šta su radili zadnje dve godine. Da to sve ostavimo po strani imamo velike snove, visoko podižemo lestvicu i nastavićemo to da radimo i da se takmičimo sa drugim zemljama. To ne možemo bez prijatelja - rekao je Vučić.

- Nema sumnje, kada sam govorio o rastu snage naše vojske svi se smejali, sada više ne, nego su zabrinuti, tobože iako su oni ti koji prave vojne saveze... To je sistem spojenih sudova, svaka politika u zemlji, morate da gledate u budućnost da uvozite tehnologiju, pravite pogone u zemlji, zatim zapošljavate ljude i ond aidete u korak sa svetom. Nas ovo neće iznenaditi 2040. kao druge zemlje. Videćete kakve dronove ćemo da proizvodimo u Srbiji. Nisu to KOmarac 1 i Komarac 2, koje sklapamo i ne podcenjujem, ali ono što ćemo ovde da pravimo je 30 puta bolje i to ćete da vidite za 15 dana - rekao je Vučić na pitanje "Novosti" o tome da Srbija treba da se razvija i ne kasni za drugima kao što je to bio slučaj nekada.

Predsednik je potom pogledao testiranje robota-psa, te dodao da mora dobro da se stabilizuje kako bi mogao da se koristi u vojne svrhe.

Stigao predsednik Vučić

Predsednika je dočekao humanoidni robot - pas, kao i rukovodstvo kompanije Mint.

Tu je i delegacija Srbije, koju čine uvaženi ministri Vlade.

- Mnogo automatskih stanica ovakvih, planiramo da uradimo za Ekspo - rekao je predstavnik kompanije.

Predsednik je dodao da će u takvim stanicama svi posetioci moći da unesu kakav napitak žele i da će roboti to da naprave.

Ministar Mali je dodao da je u planu da na Ekspu bude oko 80 robota da dočekuju i pozdravljaju narod.

- Sve će da bude odavde za Ekspo - rekao je Vučić, a potom su mu dodali kafu na čijem vrhu je od mlečne pene napravljen njegov lik.

Foto: Printskrin

Nakon toga su humanoidni roboti Milutin i Dragutin priredili doček predsedniku.

Ovog puta nisu igrali Moravac, već su ispričali šta će sve moći danas da se vidi tokom obilaska fabrike humanoidnih robata, te podsetili na prve tehnološke proizvode koji su proizvedeni u Srbiji.

- Sad stvarno možemo da kažemo Srbija ide napred. Predsedniče, dosta priče, otvaramo vrata - rekli su roboti Milutin i Dragutin.

- Ovde sam 2017. otvarao Jazaki, koji je uz Mint najveći poslodavac. Sada su Kinezi uradili mnogo fabrika u međuvremenu. Mint ima 2200 zaposlenih u Šapcu, postali su najveći poslodavac. To nismo ni otvarali, pošto su nam nedostajale upotrebne dozvole. To je čitav jedan mali grad u Šapcu. Ovo sada što radimo, ja imam tremu, morao sam da se svečano obučem, i sve drugo, ovo je pionirski poduhvat. Ovo je tek početak. Tek posle toga sledi ono glavno za Inđiju, tu će biti mnogo više ljudi i veći novac, i kad uvežemo to sa data centrima i superkompjuterima, dobićemo ogromnu snagu. U Evropi imaju tri kompanije, nemačku, špansku i britansku, i sada pravimo i mi - kazao je Vučić.

- Ovo će za nas da bude ogoromna stavr. Ima industrijsku svrhu, pomoć u kući i starim licima i to će tek da se razvija kroz saradnju sa našim dejta centrima i superkompjuterima i kroz treninge koje će da obavaljaju ljudi. Važno je da ovde zaposlimo ljude... Mi smo spremni i već kupujemo odavde robote, takazvane "general purpose", i onda od njih pravimo oružje i oruđe, sve što ćete moći da vidite za 15 dana - rekao je Vučić.

- Videli ste ovde veliki deo kineksih kompanija, i mi ćemo u ponedeljak da imamo sa njima sastanke i potpisivanje ugovora - rekao je predsednik i najavio nova ulaganja u Inđiju.

- To je za nas kvantni skok. Oni su uspeli da dođu do 9.000 humaoidnih robota, dok evropske dostižu samo nekoliko stotina... Možda u softveru imaju minimalni zaostatak u odnosu na tri najmoćnije američke kompanije, ali u spajanju softvera i hardvera su prvi u svetu. Zamislite na svakom od tih robota osim imena kompanije pisaće "mejd in Serbia". Da vidimo šta ćemo biti u stanju da pratimo, a za 15 dana verujem da ćete moći da vidimo kako smo od robota za generalnu upotrebu uspeti da napravimo - kazao je Vučić.

Predsednik ističe da nije mogao da zamisli da će Srbija da ovoliko napreduje, shodno tome da je broj nezaposleni u Šapcu 20212. bio preko 11 hiljada dok je danas oko tri hiljade.

- Neću da govorim o auto-putevima, brzim saobraćajnicama rezultat je taj koji pokazuje sve. Rezultat sve govori. Za ovo da mi budemo pored Nemačke i Španije prva zemlja koja će ubrzo da ih pretekne po broju proizvedenih robota... Oni nama treba da lsuže za utovar i istovar opasnih materijala, da ne moraju to ljudi da rade. Da mogu da pomognu u staračkim domaćinstvima gde nema dovoljno snage, ali opet to koristimo da zapošljavamo naše ljude da možemo više da proizvodimo i izvozimo - kazao je Vučić.

Predsednik ističe da su naši ljudi upseli da na određene robote postave oružje i da će za 15 dana javnost imati priliku da vidi kako to radi.

Potom je usledio sastanak predsednika Vučić, delegacije Srbije sa predtsavnicima kineske kompanije Mint.

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Sve spremno za veliko otvaranje

Šabac je danas centar Srbije. Naša zemlja postaje bogatija i dobija prvu fariku humanoidnih robota. Kako se može videti na fotografijama, brojne vrste humanodinih robota biće danas predstavljeni.

Foto: Novosti

Sve je urađeno po najsavremenijim standardima, a osim robota koji oponašaju ljude, tu su i oni izgledom podsećaju na životinje.

Srbija dobija prvu fabriku humanoidnih robota

Predviđeno je da svečanost počne u 11.00 časova.

Predsednik je u petak tokom posete Mačvanskom okrugu najavio da će danas u Šapcu biti otvorena prva fabrika robota u Srbiji i istakao da je to velika stvar za Srbiju.

- To što ćete videti, to je 200, 250 radnika, a tek kada budu napravili velika postrojenja i velike fabrike u Inđiji, onda će se to raditi sve, svi delovi, sve drugačije. To je čudo. Jedva čekam da vidim - rekao je Vučić tokom obilaska domaćinstva Marić u Lipničkom Šoru kod Loznice.

On je naveo da će se u Srbiji proizvoditi roboti, dronovi, baterije za robote i slično.

Foto: Novosti

- I uglavnom u Inđiji, a spajanje, odnosno montaža, biće u Šapcu. Sutra ćete da vidite od 'robo-dogova', dakle pasa, humanoidnih robota - svašta rade. Mogu da vam nose kiselu vodu, da trče, da vam pokazuju vežbe Brus Lija. Sve što poželite. A sve će, najvećim delom, ići u izvoz, osim onoga što je nama potrebno, a ja ne mogu sve da vam kažem za šta je nama potrebno, ali ćete uskoro i to da vidite - rekao je on.

Vučić je izjavio da su nama roboti potrebni da donose posao za naše ljude, a ne da im posao oduzmu, i naveo da će Srbija biti među prvima u Evropi sa fabrikom humanoidnih robota.

Ranije je predsednik tokom posete Kini u maju obišao grad Đasing i inovacioni centar kompanije "Minth Future Factory", gde su mu predstavljeni humanoidni roboti, koji su mu poželeli dobrodošlicu na srpskom, a kompanija AGIBOT je početkom februara predstavila svoje humanoidne robote u Beogradu, kada je demonstriran humanoidni robot Luka.

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