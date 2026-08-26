RUSIJA ULAZI U EKONOMSKI TOP 4 SVETA: Iran otkrio kako Moskva i Teheran planiraju da zadaju udarac Zapadu
TEXERAN i Moskva su poslednjih godina stekli dobro iskustvo u suprotstavljanju neprijateljskoj politici i ekonomskom pritisku zapadnih zemalja, rekao je zamenik šefa odbora za ekonomska pitanja iranskog parlamenta Džafar Kaderi za RIA Novosti, komentarišući ulazak Rusije u prve četiri najveće ekonomije na svetu.
Krajem prošle godine Rusija je postala četvrta ekonomija u svetu – BDP zemlje je istovremeno premašio 7 biliona dolara pariteta kupovne moći (PPS), iz podataka MMF-a i sopstvenih proračuna RIA Novosti. Prva tri svetska lidera u ovom pokazatelju uključuju Kinu, Sjedinjene Države i Indiju.
Prema prognozi MMF-a, u 2026. godini ruski BDP u okviru JPP biće oko 7,34 biliona dolara.
Tako će Rusija zadržati četvrto mesto u svetu i prvo u Evropi, ispred Japana i Nemačke.
- I Iran i Rusija su poslednjih godina stekli pozitivno iskustvo u suočavanju sa zapadnim zemljama i vođenju ekonomskih ratova.
- Što će više obe države jačati svoju ekonomsku otpornost, to će više nastojati da ostvare svoj unutrašnji potencijal i smanje zavisnost od spoljnog sveta, to će biti manje ranjivi u suočavanju sa spoljnim izazovima - rekao je Kaderi.
On je napomenuo da sada Teheran i Moskva treba da pojačaju napore za smanjenje ekonomske zavisnosti od zapadnih zemalja, uključujući kroz međunarodne blokove kao što su ŠOS i BRIKS, kako bi se smanjio uticaj zapadnih vojnih poluga.
(Ria Novosti)
Preporučujemo
TRAMP PRED NOVIM PRITISKOM NA IRAN: Netanjahu otkrio šta mu je predložio u Beloj kući
26. 08. 2026. u 15:20
IRAN I OMAN POSTIGLI DOGOVOR O ORMUZU: Evo kako će podeliti moreuz i prihode
26. 08. 2026. u 14:48
HITNO SE OGLASIO VAŠINGTON: Rubio otkrio da li planiraju nove napade na Iran
26. 08. 2026. u 09:44
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
NEZAPAMĆENA TRAGEDIJA U PORODILIŠTU: Izbio požar neviđenih razmera, 14 beba izgubilo život u glavnom gradu Pakistana
Požar je izbio rano u sredu u odeljenju za novorođenčad u velikoj državnoj bolnici u glavnom gradu Pakistana, pri čemu je stradalo 14 beba, saopštili su bolnički zvaničnici i vlada, prenosi AP.
26. 08. 2026. u 07:38
FK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENjEM: Odlaze i uprava i Saša Ilić!
Oglasio se FK Partizan!
24. 08. 2026. u 12:42
"Neda Ukraden me je naučila da ne nosim gaćice"
"Samo čarape..."
25. 08. 2026. u 09:28
Komentari (0)