Ekonomija

RUSIJA ULAZI U EKONOMSKI TOP 4 SVETA: Iran otkrio kako Moskva i Teheran planiraju da zadaju udarac Zapadu

D.D.

26. 08. 2026. u 15:25

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TEXERAN i Moskva su poslednjih godina stekli dobro iskustvo u suprotstavljanju neprijateljskoj politici i ekonomskom pritisku zapadnih zemalja, rekao je zamenik šefa odbora za ekonomska pitanja iranskog parlamenta Džafar Kaderi za RIA Novosti, komentarišući ulazak Rusije u prve četiri najveće ekonomije na svetu.

РУСИЈА УЛАЗИ У ЕКОНОМСКИ ТОП 4 СВЕТА: Иран открио како Москва и Техеран планирају да задају ударац Западу

Foto: Mikhail Metzel/Russian Governmen/Zuma Press/Profimedia

Krajem prošle godine Rusija je postala četvrta ekonomija u svetu – BDP zemlje je istovremeno premašio 7 biliona dolara pariteta kupovne moći (PPS), iz podataka MMF-a i sopstvenih proračuna RIA Novosti. Prva tri svetska lidera u ovom pokazatelju uključuju Kinu, Sjedinjene Države i Indiju.

Prema prognozi MMF-a, u 2026. godini ruski BDP u okviru JPP biće oko 7,34 biliona dolara.

Tako će Rusija zadržati četvrto mesto u svetu i prvo u Evropi, ispred Japana i Nemačke.

- I Iran i Rusija su poslednjih godina stekli pozitivno iskustvo u suočavanju sa zapadnim zemljama i vođenju ekonomskih ratova.

- Što će više obe države jačati svoju ekonomsku otpornost, to će više nastojati da ostvare svoj unutrašnji potencijal i smanje zavisnost od spoljnog sveta, to će biti manje ranjivi u suočavanju sa spoljnim izazovima - rekao je Kaderi.

On je napomenuo da sada Teheran i Moskva treba da pojačaju napore za smanjenje ekonomske zavisnosti od zapadnih zemalja, uključujući kroz međunarodne blokove kao što su ŠOS i BRIKS, kako bi se smanjio uticaj zapadnih vojnih poluga.

(Ria Novosti)

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