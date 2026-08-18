UŠTEDA OD 20.000 EVRA: Jedna stvar pre putovanja je izuzetno važna - Mnogi je zaborave pa nagrabuse!

JEDNA povreda, trovanje hranom ili iznenadna bolest mogu da naprave veliki trošak u inostranstvu.

Foto: George Mdivanian / Panthermedia / Profimedia

Dovoljna je jedna povreda, zdravstveni problem ili nekoliko sati provedenih u bolnici da se dugo planirano putovanje pretvori u ozbiljan finansijski trošak. Finansijski savetnik Marko Đokić upozorava da putno zdravstveno osiguranje mnogi kupuju tek kada krenu na put, a navodi i primere u kojima su troškovi lečenja dostizali desetine hiljada evra, piše Kurir.

More, sunce i odmor obično su na vrhu liste kada se planira putovanje. Zdravstveno osiguranje često dolazi na samom kraju – ako ga se putnici uopšte sete.

Upravo zbog toga stručnjaci upozoravaju da nekoliko stotina ili nekoliko hiljada dinara za polisu ne treba posmatrati kao nepotreban trošak, već kao zaštitu od potencijalno veoma visokog računa.

Polisa može da košta malo, a račun da bude ogroman

Marko Đokić, finansijski savetnik, u emisiji "Puls Srbije" naveo je da se putno osiguranje za određene evropske destinacije može kupiti za relativno mali iznos, dok troškovi lečenja u inostranstvu mogu da budu višestruko veći.

Prema njegovim rečima, polisa za deset dana putovanja po Evropi sa pokrićem od 30.000 evra može da košta oko 1.500 do 2.000 dinara, ali cena zavisi od osiguravača, destinacije, starosti putnika, trajanja putovanja i ugovorenih pokrića.

Ključna stvar je da se ne gleda samo cena polise, već i šta ona pokriva.

Jedna povreda na skijanju napravila račun od 15.000 do 20.000 evra

Đokić je kao primer naveo klijenta koji je tokom prvog dana skijanja polomio nogu.

Po njegovim rečima, po povređenog je došao helikopter, prevezen je u bolnicu udaljenu oko 50 kilometara, tamo je operisan, a potom je sanitetskim vozilom vraćen u Srbiju.

Ukupni troškovi, prema njegovim navodima, iznosili su između 15.000 i 20.000 evra.

Sama polisa koju je klijent platio koštala je oko 2.500 dinara.

Ovaj primer pokazuje i zašto nije dovoljno kupiti bilo kakvu polisu ako se putuje na skijanje ili planiraju aktivnosti koje nose povećan rizik.

Za takve aktivnosti može biti potrebno dodatno osiguravajuće pokriće.

Nije svaka polisa ista

Jedna od najvećih grešaka putnika jeste pretpostavka da svako putno osiguranje automatski pokriva sve zdravstvene probleme.

Uslovi se razlikuju od osiguravača do osiguravača, pa pre kupovine treba proveriti:

koliki je maksimalni iznos pokrića;

koje zemlje obuhvata polisa;

da li su pokrivene sportske aktivnosti;

da li postoji pokriće za prevoz do zdravstvene ustanove;

da li je obuhvaćen medicinski transport do Srbije;

kako se tretiraju hronične bolesti;

šta se dešava ako je osiguranik pod dejstvom alkohola;

da li osiguranje zahteva prethodni poziv call centru.

Kod hroničnih bolesti posebno treba pročitati uslove polise, jer se postojeća stanja i njihova pogoršanja ne tretiraju nužno isto kao iznenadna bolest ili povreda.

Trovanje hranom može da košta stotine evra

Nisu samo ozbiljne povrede razlog zbog kojeg putnici završavaju kod lekara.

Đokić je naveo i primer klijenta u Egiptu koji se otrovao hranom i proveo nekoliko sati u bolnici.

Prema njegovim rečima, račun je iznosio oko 900 evra.

To je upravo vrsta troška koju putnici često ne očekuju.

Sunčanica, stomačni virus, trovanje hranom, iznenadni bolovi ili povreda mogu zahtevati pregled, laboratorijske analize, terapiju ili odlazak u bolnicu.

Koliko može da košta lekar u inostranstvu?

Prema proceni koju je izneo Đokić, samo dolazak lekara u hotel može da košta između 150 i 200 evra.

Ako je potreban transport do bolnice, račun može dodatno da poraste, a zatim slede pregledi, analize, lekovi i eventualna hospitalizacija.

Tako relativno jednostavan zdravstveni problem može da preraste u račun od nekoliko stotina ili nekoliko hiljada evra.

Kod ozbiljne povrede troškovi mogu biti višestruko veći, posebno ako je potreban transport, operacija ili povratak pacijenta u zemlju.

Šta treba uraditi kada se razbolite na putovanju?

Ako zdravstveni problem nastane u inostranstvu, savet je da se najpre kontaktira asistencija odnosno call centar osiguravajuće kuće, osim kada je reč o hitnom stanju koje zahteva neposrednu medicinsku pomoć.

Osiguravač tada može da uputi putnika u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu i objasni proceduru.

Ako okolnosti zahtevaju da se pomoć potraži bez prethodnog kontakta sa osiguravačem, važno je sačuvati:

medicinsku dokumentaciju;

račune;

potvrde o plaćanju;

recepte;

nalaze lekara.

Bez odgovarajuće dokumentacije kasnija refundacija troškova može biti problematična.

Putno i privatno zdravstveno osiguranje nisu isto

Građani često mešaju različite vrste zdravstvenog osiguranja.

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje namenjeno korišćenju privatnih zdravstvenih usluga u Srbiji nije isto što i putno zdravstveno osiguranje za boravak u inostranstvu.

Za putovanje je zato potrebno proveriti da li konkretna polisa važi u zemlji u koju putujete i koja tačno pokrića nudi.

RFZO takođe navodi da osiguranici tokom privatnog boravka u inostranstvu, pod propisanim uslovima, imaju pravo na hitnu medicinsku pomoć, dok se u određenim situacijama troškovi mogu naknadno refundirati. U državama sa kojima Srbija nema odgovarajući sporazum, uslovi su drugačiji i posebno je važno imati odgovarajuću zaštitu pre puta.

Nije dovoljno samo imati "neku" karticu

Posebnu pažnju treba obratiti na evropske zdravstvene kartice i druge potvrde o osiguranju.

One nisu univerzalna zamena za putno osiguranje za svakog putnika i svaku destinaciju. Pravo na zdravstvenu zaštitu zavisi od države, sporazuma i konkretnog statusa osiguranika.

RFZO na svojoj stranici navodi zemlje u kojima osiguranici određenih država koriste EHIC u Srbiji, što pokazuje da se pravila primenjuju u okviru konkretnih međunarodnih sporazuma.

Zato pre puta treba proveriti šta tačno važi za državljane Srbije u zemlji u koju putuju, umesto oslanjanja na pretpostavku da zdravstvena kartica automatski pokriva sve troškove.

Posebno proverite ako idete na skijanje

Ako je plan putovanja skijanje, ronjenje, planinarenje ili drugi sportovi, standardna polisa možda neće biti dovoljna.

Uslovi osiguranja mogu da predvide posebna pravila ili doplate za rizične aktivnosti.

Zato pitanje ne treba da bude samo:

„Koliko košta putno osiguranje?“

Već:

„Da li ova polisa pokriva ono što ću raditi na putovanju?“

To je mnogo važnije.

Koliko novca treba izdvojiti za osiguranje?

Cena zavisi od destinacije, trajanja putovanja, starosti putnika, visine pokrića i dodatnih rizika.

Kao ilustraciju, RFZO trenutno objavljuje svoje cene putnog osiguranja za evropske zemlje, uključujući Tursku i Rusiju. Za osobe do 75 godina, za 10.000 evra pokrića cena za 9–11 dana iznosi 975 dinara, dok je za 15.000 evra pokrića 1.219 dinara. Za duže boravke i druga pokrića cena raste.

Zato nije dobro uzimati jednu cenu kao pravilo za sve polise na tržištu.

Tri stvari koje treba proveriti pre nego što krenete

Pre puta proverite:

1. Koliko iznosi limit pokrića?

Za skuplje destinacije, posebno SAD, troškovi zdravstvenih usluga mogu biti veoma visoki, pa treba razmotriti veći limit.

2. Šta je isključeno iz osiguranja?

Posebno proverite hronične bolesti, alkohol, sportske aktivnosti i postojeća zdravstvena stanja.

3. Kako se prijavljuje zdravstveni problem?

Sačuvajte broj asistencije i proverite da li je potrebno prvo pozvati osiguravača.

Nekoliko stotina dinara može biti mala cena za miran odmor

Putno zdravstveno osiguranje ne može da spreči da se zdravstveni problem dogodi, ali može značajno da smanji finansijski rizik ako do njega dođe.

Najveća greška je, kako upozorava Đokić, razmišljati o osiguranju tek kada se problem već dogodi.

Tada je za sklapanje polise kasno.

Zato pre nego što se spakuju pasoš, telefon i novčanik, treba proveriti i ono što se često nalazi na samom dnu spiska za putovanje – šta se dešava ako vam na odmoru zatreba lekar i ko će platiti račun.

(BizPortal)