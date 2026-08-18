NOVA PRAVILA FONDA PIO: Tokom čekanja za izdavanje penzionerske kartice dobijate potvrdu, a evo šta vam ona donosi!

PENZIONERI koji podnesu zahtev za izdavanje penzionerske kartice ubuduće će moći da dobiju posebnu potvrdu koju će koristiti dok čekaju izradu i preuzimanje kartice.

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Potvrda će imati isto pravno dejstvo kao penzionerska kartica i u potpunosti će je zamenjivati tokom tog perioda.

Nova pravila Fonda PIO

Ovo je predviđeno izmenama i dopunama Pravilnika o penzionerskoj kartici, koje je Upravni odbor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje usvojio na sednici održanoj 11. avgusta 2026. godine.

Prema novim pravilima, korisniku prava nakon podnošenja zahteva za izdavanje penzionerske kartice može biti izdata potvrda da je postupak izrade i izdavanja kartice u toku.

Najvažnija novina jeste što će ova potvrda proizvoditi ista pravna dejstva kao i sama Penzionerska kartica. Drugim rečima, penzioneri više neće morati da čekaju da kartica bude izrađena i uručena kako bi dokazali svoj status i koristili prava koja im pripadaju.

Potvrda važi do preuzimanja kartice

Na potvrdu će se primenjivati odredbe Pravilnika koje važe za penzionersku karticu, osim pojedinih odredaba iz člana 6. koje se odnose isključivo na samu karticu.

Potvrda neće imati unapred određen rok važenja. Ona će važiti sve dok korisnik ne dobije i ne preuzme svoju penzionersku karticu.

Zvanični obrazac potvrde biće sastavni deo Pravilnika.

Izgubljena ili oštećena kartica više ne znači i gubitak bodova

Druga važna promena odnosi se na penzionere koji izgube ili oštete svoju penzionersku karticu.

U tim situacijama korisnik će moći da podnese zahtev Republičkom fondu PIO za izdavanje nove kartice, dok će svi do tada prikupljeni bodovi biti sačuvani.

To znači da gubitak ili oštećenje fizičke kartice više neće dovoditi do gubitka ostvarenih bodova.

Popusti i bodovi ostaju jedna od glavnih pogodnosti

Jedna od najvećih prednosti penzionerske kartice jesu popusti kod firmi koje imaju potpisan sporazum sa Fondom PIO.

Pored popusta, korisnici ostvaruju i pravo na bodove na osnovu potrošnje. Oni kasnije mogu da se iskoriste za dodatne pogodnosti kod javnih preduzeća, ustanova kulture, sportskih objekata, banaka, banja i drugih davalaca pogodnosti.

Za svakih 500 dinara - jedan bod

Prema pravilima Fonda PIO, korisniku se za svakih potrošenih 500 dinara dodeljuje jedan bod.

Bodovi se ne mogu zameniti za novac, ali mogu da se prenose iz meseca u mesec i koriste za ostvarivanje dodatnih pogodnosti.

Nova pravila tako omogućavaju penzionerima da prava i pogodnosti vezane za penzionersku karticu koriste praktično od trenutka podnošenja zahteva, bez čekanja da fizička kartica bude izrađena.

(24sedam)