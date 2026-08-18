VATRA PRETNJA I ZA STOKU: Zbog požara na Deliblatskoj peščari u opasnosti i krave i ovce

ŽIVOTINjE na farmama u okviru područja Specijalnog rezervata prirode Deliblatska peščara takođe su ugrožene vatrenom stihijom koja se razbuktava poslednjih dana. Košava menja pravac požara, pa je prioritet, osim ljudskih života, sačuvati stoku.

Foto: K. Mihajlović

Na jednoj od farmi juče je u obilasku bio i resorni ministar Dragan Glamočić, koji je istakao da je u tim gazdinstvima situacija specifična, jer na njoj boravi više od 100 krava, ovaca i živine. Dodatnu opasnost predstavlja to što se na farmi nalazi dosta sena.

Privreda nije ugrožena PREDSEDNIK Saveta guvernera Narodne banke Srbije Ivan Nikolić rekao je da ekstremne vrućine i suša do sada nisu značajnije ugrozile domaću privredu. - Statistika pokazuje značajan rast poljoprivredne proizvodnje, oko 11 do 12 odsto međugodišnje u prvom polugodištu, i više od 15 odsto u drugom tromesečju - kazao je Nikolić. Zbog niskog vodostaja slabi proizvodnja hidroenergije, koja čini trećinu proizvodnog miksa, što se odražava na pad proizvodnje "Elektroprivrede Srbije" i nešto lošiji rezultat industrije. Nikolić očekuje da to bude privremeno, jer su najavljene kiše u predelu Alpa, ključnom za Dunav.

- Oni su uspeli u prethodnim danima da odbrane ovu farmu - kazao je Glamočić. - Mi se nadamo da neće vetar ove godine naneti vatru na ovu stranu. Situacija sa požarom u Deliblatskoj peščari je nepredvidiva, radnici sa mehanizacijom napravili su proseke od oko 100 metara, ali je požar zbog vetra nastavljao da se širi.

Prema njegovim rečima, osnovni cilj je da se zaštite životi ljudi i stoke, kao i da se svi trude da sačuvaju biljni svet, iako je teško sačuvati površinu od 35.000 hektara.

- Priroda će da se obnovi, ali najvažnije je da se čuvaju ljudski životi. Ljudi znaju svoj posao, šta rade, i orijentisaće ljude i snage da brane. Mi imamo na obodu peščare određena naselja i tu će da se čuva - rekao je Glamočić.

Jučerašnji porast temperature i snaženje vetra, koji na prostoru Deliblatske peščare svakodnevno menja pravac u kojem duva, dodatno je zakomplikovao situaciju. Ministar Glamočić obišao je područje zajedno sa načelnikom Sektora za vanredne situacije Lukom Čaušićem.