NOVI TRAMPOV UDAR NA KANADU: Carine od 50 odsto stižu već u sredu
KANADA se priprema za novi talas američkih carina od 50 odsto koje bi trebalo da stupe na snagu u sredu, dok su pregovarači dve zemlje i dalje daleko od dogovora o trgovinskom sporazumu, objavio je Rojters.
Nove carine odnosiće se na gotovo 20 milijardi dolara (oko 17,1 milijardu evra) vredan uvoz iz Kanade, što predstavlja oko 5,2 odsto ukupne vrednosti američkog uvoza robe iz te zemlje tokom 2025. godine, preneo je Rojters.
Američki predsednik Donald Tramp prošlog meseca pozvao se na član 338 Zakona o carinama iz 1930. godine, koji predsedniku omogućava da uvede kaznene carine do 50 odsto prema zemljama za koje Vašington proceni da diskriminišu američku robu.
Carine će obuhvatiti širok spektar proizvoda, uključujući vino, nameštaj, mlečne proizvode, cement, odeću, štapove za pecanje i hokejašku opremu.
Za razliku od ranijih američkih carina, nove dažbine odnosile bi se i na proizvode koji ispunjavaju uslove za povlašćeni tretman prema Sporazumu SAD - Meksiko - Kanada (USMCA).
Kanadski ministar zadužen za trgovinske odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama, Dominik Leblan, i glavni pregovarač Janis Šaret nastavili su razgovore sa američkim zvaničnicima u Vašingtonu, ali između dve strane i dalje postoje značajne razlike.
Leblan je prošle nedelje rekao da Kanada i SAD još nisu blizu nacrta trgovinskog sporazuma.
Među ključnim spornim pitanjima su kanadski sistem za mlečne proizvode i pristup američkih proizvođača tržištu, kao i ograničenja distribucije američkog alkohola u pojedinim kanadskim provincijama.
Kanada, s druge strane, traži olakšice za svoje proizvode, posebno čelik i aluminijum.
Posledice novih carina mogle bi posebno teško da pogode mala i srednja preduzeća i sektore koji se već suočavaju sa problemima, među kojima su drvna industrija i proizvodnja vina.
(Tanjug)
BONUS VIDEO: EVAKUACIJA U KANADI: Besne požari
Preporučujemo
IRAN ŽESTOKO ODGOVORIO TRAMPU: "Laž, nema tajnih pregovora sa Amerikancima"
17. 08. 2026. u 16:46
IRAN ZAOŠTRAVA RETORIKU: Ormuski moreuz pred novim izazovom
17. 08. 2026. u 15:25
"SRAVNIĆEMO VAS SA ZEMLjOM AKO NAM STANETE NA PUT" Tramp uputio neviđenu pretnju Omanu
17. 08. 2026. u 14:31
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
SAMOUBILAČKA TAKTIKA ZELENSKOG: Ukrajinska vojska šalje vojnike u „mesne juriše“ na Zaporoškom pravcu, trpe jezive gubitke
ORUŽANE snage Ukrajine izvode „mesne juriše“ na spoju Dnjepropetrovske i Zaporoške oblasti i pritom trpe velike gubitke, izjavio je za vojni ekspert Andrej Maročko.
17. 08. 2026. u 08:31
HITNO UPOZORENjE ZA VOZAČE U SRBIJI: Opozvana dva popularna Nissan modela zbog rizika od požara i povreda
NA sajtu sistema NEPRO objavljen je opoziv dva modela putničkih vozila marke Nissan zbog bezbednosnih rizika koji mogu dovesti do povreda korisnika, odnosno povećanog rizika od požara.
24. 07. 2026. u 16:00
PUTIN POTPISAO "ZAKON O GRAĐANSKOJ SMRTI" Za Ruse u inostranstvu: "Kazna će ih stići - moraju da shvate!"
RUSKI predsednik Vladimir Putin potpisao je zakon kojim se uvode nova ograničenja za državljane koji žive u inostranstvu, a koje su vlasti osudile za krivična dela ili određene prekršaje.
12. 08. 2026. u 17:59
Komentari (0)