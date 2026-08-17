NOVI TRAMPOV UDAR NA KANADU: Carine od 50 odsto stižu već u sredu

KANADA se priprema za novi talas američkih carina od 50 odsto koje bi trebalo da stupe na snagu u sredu, dok su pregovarači dve zemlje i dalje daleko od dogovora o trgovinskom sporazumu, objavio je Rojters.

Foto: Tanjug/AP/Manuel Balce Ceneta

Nove carine odnosiće se na gotovo 20 milijardi dolara (oko 17,1 milijardu evra) vredan uvoz iz Kanade, što predstavlja oko 5,2 odsto ukupne vrednosti američkog uvoza robe iz te zemlje tokom 2025. godine, preneo je Rojters.

Američki predsednik Donald Tramp prošlog meseca pozvao se na član 338 Zakona o carinama iz 1930. godine, koji predsedniku omogućava da uvede kaznene carine do 50 odsto prema zemljama za koje Vašington proceni da diskriminišu američku robu.

Carine će obuhvatiti širok spektar proizvoda, uključujući vino, nameštaj, mlečne proizvode, cement, odeću, štapove za pecanje i hokejašku opremu.

Za razliku od ranijih američkih carina, nove dažbine odnosile bi se i na proizvode koji ispunjavaju uslove za povlašćeni tretman prema Sporazumu SAD - Meksiko - Kanada (USMCA).

Kanadski ministar zadužen za trgovinske odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama, Dominik Leblan, i glavni pregovarač Janis Šaret nastavili su razgovore sa američkim zvaničnicima u Vašingtonu, ali između dve strane i dalje postoje značajne razlike.

Leblan je prošle nedelje rekao da Kanada i SAD još nisu blizu nacrta trgovinskog sporazuma.

Među ključnim spornim pitanjima su kanadski sistem za mlečne proizvode i pristup američkih proizvođača tržištu, kao i ograničenja distribucije američkog alkohola u pojedinim kanadskim provincijama.

Kanada, s druge strane, traži olakšice za svoje proizvode, posebno čelik i aluminijum.

Posledice novih carina mogle bi posebno teško da pogode mala i srednja preduzeća i sektore koji se već suočavaju sa problemima, među kojima su drvna industrija i proizvodnja vina.

(Tanjug)

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