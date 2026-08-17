Ekonomija

ZNAČAJNO PORASTAO IZVOZ: Rusija zadržala liderstvo u izvozu pšenice

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

17. 08. 2026. u 20:45

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RUSIJA je tokom poljoprivredne sezone (od 1. jula 2025. do 1. jula 2026. godine) izvezla 46,5 miliona tona pšenice, zadržavajući liderstvo među izvoznicima pšenice, saopštio je ruski Federalni centar „Agroeksport“.

ЗНАЧАЈНО ПОРАСТАО ИЗВОЗ: Русија задржала лидерство у извозу пшенице

Foto: B. Milošević

Prema podacima centra, ovi rezultati postignuti su ne samo zahvaljujući povećanju bruto žetve pšenice u Rusiji 2025. godine, već i zbog povećane potražnje za uvozom od strane tradicionalnih kupaca.

-Značajno je porastao izvoz pšenice u Tursku, dostigavši oko 7,3 miliona tona (2,2 puta više u odnosu na sezonu 2024/25), kao i Sudan – na 2,2 miliona tona (dvostruko više). Ostali trgovinski partneri koji su povećali kupovinu su Egipat (povećanje od šest odsto) i Izrael (21 odsto), precizirali su u „Agroeksportu“.

(sputnikportal.rs)

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