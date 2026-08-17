SLOVACI SREĆNI: Fico saopštio sjajne vesti
NUKLEARNE elektrane u Slovačkoj imaju dovoljno vode za hlađenje čak i tokom perioda suše, izjavio je danas slovački premijer Robert Fico nakon obilaska nuklearne elektrane Jaslovske Bohunjice u Trnavskom regionu.
Fico je rekao da se slovačke nuklearne elektrane, za razliku od postrojenja pogođenih sušom u Mađarskoj i Rumuniji, koriste drugačijom tehnologijom koja zahteva znatno manje vode za hlađenje, prenosi TASR.
- U slučaju nuklearnih elektrana u Slovačkoj i Jaslovskim Bohunjicama i Mochovcu u Nitrijskom regionu, imamo rashladne tornjeve. To je ono što nas razlikuje od nuklearnih elektrana koje vidimo u Mađarskoj ili, na primer, u Rumuniji - naglasio je Fico.
Generalni direktor energetske kompanije Slovenske elektrarne Branislav Striček rekao je da zbog toga u Slovačkoj ne postoji opasnost od situacije kakva je zabeležena u tim zemljama. Prema Ficoovim rečima, kada četvrti blok nuklearne elektrane Mochovce bude u potpunosti pušten u rad, Slovačka će moći da izvozi oko 500 megavata električne energije, što odgovara proizvodnji približno jednog nuklearnog reaktora. On je dodao da će nuklearne elektrane proizvoditi oko 75 odsto ukupne električne energije koja se troši u Slovačkoj.
- Svetski smo lider kada je reč o udelu električne energije proizvedene u nuklearnim elektranama - rekao je slovački premijer.
(Tanjug)
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