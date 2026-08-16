NOVA POMOĆ DRŽAVE PREDUZETNICIMA! Stiže paket od 3,6 milijardi dinara, ministarka Mesarović najavila ko sve može da dobije novac
POTPREDSEDNICA Vlade Srbije i ministarka privrede Adrijana Mesarović istakla je danas da se uvedene nove mere podrške države za razvoj privrede u ukupnoj vrednosti od 3,6 milijarde dinara za 10 novih programa.
- Na inicijativu predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, utvrđene su nove mere podrške ka mikro i malim preduzećima, preduzetnicima, zadrugama i udruženjima. Paket mera vredan 3,6 milijardi dinara podrazumeva: 860 miliona dinara bespovratnih sredstava, 760 miliona dinara kreditnih sredstava Fonda za razvoj i 2 milijarde dinara subvencionisanih kredita poslovnih banaka - navela je ministarka.
Mesarović je naglasila da su programi podrške Program finansijske podrške za proizvodnju nameštaja i preradu drveta; Program finansijske podrške za prerađivačku delatnost proizvodnje prehrambenih proizvoda od 100% domaće sirovine; Program podrške pokretanju i razvoju poslovanja povratnika iz inostranstva; Opšti program finansijske podrške sektoru malih i mikro preduzeća i preduzetnika; Program finansijske podrške mladim preduzetnicima; Program podrške razvoju proizvodnog prostora; Program finansijske podrške razvoju ženskog preduzetništva; Program za ravnomerni privredni razvoj Srbije; Program subvencionisanih kredita za nabavku opreme i obrtna sredstva i Program podrške udruženjima za razvoj preduzetništva.
- Iskoristite podršku države i napravite novi korak u razvoju svog poslovanja. Javni pozivi su dostupni od sutra, 17. avgusta, do 8. septembra! Sledeći politiku predsednika Aleksandra Vučića, nastavljamo da jačamo privredu i stvaramo nove prilike za rast, razvoj i još snažniju Srbiju - najavila je potpredsednica Vlade.
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