ŽEGA I VRUĆ VETAR OBRALI VINOGRADE: U vršačkom vinogorju požurili sa berbom ranih sorti, da ih temperature ne bi još više spržile

AVGUSTOVSKA suša surovo je udarila i na vinograde, pa je berba grožđa u pojedinim delovima vršačkog kraja morala da počne mnogo ranije nego inače – još pre desetak dana.

Foto: J.Baljak

Visoke temperature, koje su danju išle preko 38 stepeni, a noću preko 20, najviše su ostavile traga na mladim zasadima, dok su stariji vinogradi bolje podneli te vremenske (ne)prilike. Shodno tome, očekuje se da će prinosi biti dvadesetak posto manji u odnosu na prošlu godinu, dok će kvalitet grožđa i vina zavisiti od toga da li će i kada pasti željno iščekivana kiša.

Rane sorte, poput muskat otonela, nemaju šansu za oporavak, jer su sunce i vruć vetar sasušili i lišće i grozdove, pa se moraju obrati da ne bi sasvim sagoreli. Tu se nema vremena za čekanje padavina. Ostalim sortama, naročito onim koje kasnije sazrevaju, samo jedna ozbiljnija kiša donela bi potrebnu vlagu i zadovoljavajuće parametre za proizvodnju kvalitetnih vina. Zato ovdašnji vinogradari sa velikim očekivanjima gledaju u nebo.

- Stanje u vinogradima zavisi od sorte do sorte. Traminac je ranije spreman za berbu nego prošle godine, dok je muskat već počeo da vene i mora da se skida, iako mu parametri nisu baš sjajni. Njegova kiselina trenutno se kreće oko 5,5 što nije dovoljno, a pretpostavljamo da će vremenom još da padne. Ni šećer mu ne valja. Biće izazov napraviti dobro muskatno vino, dok bi ostale sorte trebalo da budu dobre. Zasada se solidno drže i još su zelene – kaže iskusni vinogradar i vinar Josif Nedin iz vršačkog sela Gudurica, u kom se pod zasadima vinove loze nalazi oko 250 hektara.

Foto: J.Baljak Josif Nedin

Do početka avgusta, grožđu u vršačkom kraju sve je pogodovalo, pa su formirana krupna zrna, sa dovoljno šećera i kiseline. Nije bilo ni bolesti, osim sporadičnih slučajeva pepelnice, kao i crne truleži, koja se širi sa okolnih napuštenih vinograda, koje su pre privatizacije obrađivali „Vršački vinogradi“. Ovi tropski dani, bez padavina, sve su promenili.

-Grožđu nije toliko nedostajala kiša, koliko su mu smetale visoke temperature i naročito vruć vetar. On je dobar u nekim ranijim fazama rasta, ali sada pravi katastrofu. Protiv njega ne možemo da se borimo, dok smo sve ostalo, što je do nas, odradili. Sada možemo samo da gledamo u nebo i da se nadamo najboljem – ocenjuje Nedin.

Zbog vremenskih uslova, redovna prskanja vinograda obavljali su ranije nego inače, a jedno su čak i propustili. Mnogi su svoje plantaže tretirali i aminokiselinama, da ublaže te stresove kod biljaka, što se pokazalo kao dobro. Takvi vinogradi su u boljem stanju od ostalih, ali ni to ništa neće vredeti bez kiše. Od nje zavisi kakva će se vina piti sledeće godine iz vršačkog vinogorja.

Foto: J.Baljak

-Zrna sada jesu krupna, ali su bez vlage. Isušile su ih vrućine. To automatski utiče na njihovu težinu, odnosno na smanjenje prinosa. Takođe, utiče i na povećanje nivoa šećera, što za vina nije dobro. E, tu moraš da budeš majstor, da bi napravio nešto što valja. Biće jako burne fermentacije, sve će brzo da se odvija. Problem je i to što je ubrano grožđe vruće. Tu, takođe, mora da se vodi računa, da se ono rashladi pre obrade. U suštini, zasada ima nade da će sve, ipak, biti dobro – zaključuje sagovornik „Novosti“.

U vršačkom vinogorju, inače, preovlađuju bele sorte grožđa, a samim tim i bela vina. One čine oko 80 posto ukupne površine pod tamošnjim zasadima vinove loze.

BERBA

NAREDNIH dana u celom vršačkom vinogorju počeće berba ranih sorti grožđa, nakon čega će uslediti kratka pauza, dok šardone potpuno ne sazri. Od 1. septembra bi trebalo da se skida sve redom, a do tradicionalne manifestacije „Dani berbe grožđa“, koja će biti održana od 17. do 20. septembra, ostaće da se oberu još samo manje površine nekih crnih sorti. Očekuje se da će ove godine, za razliku od nekoliko prethodnih, kada je berba bila završena još početkom septembra, na toj svetkovini biti dovoljno konzumnog grožđa za prodaju.